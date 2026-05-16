La Térmica(Málaga) acoge el Krvze con actividades que combinan música en directo, instalaciones inmersivas y arte sonoro

La 'performance' de Irene Molina y Paco Ladrón, quienes interactuarán con un robot cuadrúpedo Unitree Go2 en una pieza escénica llamada 'Can I pet that dawg?!', forma parte del Krvze. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta la programación de 'Krvze. Rituales de sonido global', un nuevo proyecto internacional de producción propia que celebrará su primera edición el próximo 22 de mayo y que nace con la vocación de "situar a Málaga como referente en la creación audiovisual contemporánea y la experimentación sonora".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, concebido como un nuevo formato cultural híbrido, Krvze propone una jornada completa de actividades que combina "música en directo, instalaciones inmersivas, arte sonoro, performances audiovisuales y pensamiento contemporáneo".

Más allá del concepto tradicional de festival, la iniciativa se plantea "como un espacio de escucha, intercambio y experiencia colectiva donde confluyen diferentes lenguajes artísticos y culturas".

En contexto, la cita reunirá en La Térmica a creadores procedentes de Reino Unido, República Democrática del Congo, Francia, Alemania, Japón y España, "configurando un mapa sonoro y visual en el que conviven tradición, electrónica experimental, tecnología y prácticas audiovisuales contemporáneas".

En concreto, la programación arrancará en Sala 005 de 12,30 a 14,00 horas con la charla 'Live A/V: crear en la era del exceso', un encuentro abierto al público concebido como apertura conceptual del proyecto.

Moderada por el director de La Térmica, Antonio Javier López, la conversación reunirá a artistas y creadores vinculados a la escena audiovisual internacional como Nonotak, Sergi Palau, Roberto Rivadeneira, Akiles Jarrin, Irene Molina y NikNak para "reflexionar sobre la construcción de identidades artísticas en un contexto saturado de imágenes, estímulos y tecnología".

Asimismo, la asistencia a esta actividad será libre hasta completar aforo y todos los asistentes recibirán además una entrada para acceder a la programación de la tarde. A partir de las 18,00 y hasta las 00,00 horas, Krvze desplegará diferentes propuestas artísticas en distintos espacios del centro.

Entre ellas, la Diputación ha destacado la 'performance' de Irene Molina y Paco Ladrón, quienes interactuarán con un robot cuadrúpedo Unitree Go2 en una pieza escénica llamada 'Can I pet that dawg?!' que explora las relaciones entre poder, cuidado y tecnología desde una coreografía que cuestiona quién domestica a quién. Se hará en la Sala 002 y durará 40 minutos en dos pases a las 18,30 horas el primero y a las 22,30 el segundo.

En la Sala 008, de 18,15 a 22,00 horas, se podrá visitar 'Axial-Core', instalación inmersiva de Leo Pum que combinará sonido, luz y espacialidad. La Sala 005 contará con presencia malagueña con Cravat a las 18,00 horas y su proyecto de 'dreampop' electrónico que abrirá la programación sonora.

Además, el programa incluirá también instalaciones en los patios exteriores concebidas específicamente para esta edición, como 'Bycatch', de Daniel Hölzl y Abie Franklin, una intervención formada por quince esculturas inflables monumentales; y 'Future Meanings', pieza audiovisual de Roberto Rivadeneira generada mediante inteligencia artificial (IA) a partir de materiales visuales del Amazonas.

Al hilo, la programación musical reunirá "algunos de los nombres más destacados de la escena internacional contemporánea". Pasarán por el escenario principal artistas como Luxe a las 19,00 horas, una de las "voces emergentes del underground electrónico británico"; NikNak, a las 21,45 horas, "referente de la experimentación sonora y el 'turntablism' contemporáneo" --música creada en tiempo real mediante arreglos, efectos de sonido y tocadiscos--; y Konono No.1 x Montparnasse Musique, a las 20,15 horas, el "legendario colectivo" de Kinshasa ganador de un Grammy, que regresa a los escenarios con una nueva formación en "uno de los directos más esperados" de la jornada.

El cierre del festival correrá a cargo de Nonotak a las 23,15 horas, "referente internacional de las instalaciones audiovisuales", que presentará Shiro, una pieza de "gran potencia visual" y uno de sus regresos puntuales al formato performativo tras años centrados en proyectos museísticos y expositivos.

Según ha valorado la institución provincial, el proyecto refuerza el compromiso de La Térmica con el impulso a la creación contemporánea local, "integrando talento malagueño dentro de una programación de alcance internacional". Así, han valorado que Krvze "destaca por una fuerte línea de producción artística propia" con propuestas creadas específicamente para el proyecto y una identidad visual desarrollada por el diseñador Álvaro Fernández Maldonado (@unbuentipo), inspirada en la señalética vial y en la idea de cruce cultural que articula conceptualmente todo el evento.

Las entradas gratuitas estarán disponibles 'online' a partir del lunes, 18 de mayo, en la web de La Térmica. También podrán recogerse físicamente hasta fin de existencias el jueves, 21 de mayo, en el centro cultural (Avenida de los Guindos, 48).