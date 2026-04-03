El Torcal de Antequera (Málaga) acogerá el V Encuentro Andaluz de Escuelas de Segunda Oportunidad

Jóvenes en una actividad en imagen de archivo. - ASOCIACIÓN ARRABAL

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Torcal de Antequera (Málaga) acogerá el próximo 15 de abril el V Encuentro Andaluz de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) que con el lema '10 Años Mirando Al Futuro' reunirá a más de 70 jóvenes, dinamizadores y educadores de las nueve escuelas acreditadas existentes en la comunidad autónoma vinculadas a Fundación Don Bosco, Noesso y Asociación Arrabal-AID así como una representación de otras dos entidades colaboradoras a nivel educativo, la Asociación Cívica para la Prevención y Alendoy.

Según ha informado la Asociación Arrabal-AID en una nota de prensa, se trata de una acción en el marco del Mes de las Escuelas de Segunda Oportunidad que tiene como objetivo "ahondar en aspectos clave de este modelo de intervención como el acompañamiento, el bienestar emocional y el apoyo para la identificación de objetivos profesionales".

Se trata de un evento concebido como un paso previo al X Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad que organiza la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) el próximo 28 de abril en Pamplona (Navarra) con participación de administraciones públicas, entidades sociales, educativas y universidades junto a profesionales del mundo educativo y empresas.

La jornada pretende "subrayar la importancia de un modelo pedagógico" que ofrece "una respuesta educativa a jóvenes de 15 a 29 años con dificultades en su recorrido académico ordinario, que continúan teniéndolas para obtener una cualificación o presentan situaciones de riesgo de exclusión social o laboral". Este sistema educativo se basa en la adaptación del itinerario a las necesidades de cada persona, entre otros.

Entre los retos pedagógicos se encuentran el fomento de la convivencia entre jóvenes de distintos puntos de Andalucía y realidades sociales diferentes o el desarrollo de habilidades sociales, entre otros.

El programa se abrirá con la Declaración de la Vocalía Joven. Tras ello, Guillaume Thureau director ejecutivo de Fundación Somos F5 moderará la mesa redonda 'Aprender del camino recorrido: jóvenes, E2O y futuro' con participación de alumnado y representantes del Tercer Sector. Posteriormente, se abrirá el 'Laboratorio de Buenas Prácticas E2O'.