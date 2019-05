De la Torre ve "lógico" un gobierno con Cs en Málaga y pide "coherencia" con los resultados para llegar a un acuerdo

Publicado 28/05/2019 10:48:06 CET

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección a la Alcaldía, Francisco de la Torre, ha insistido en que un gobierno de coalición con Ciudadanos es "lo sensato y lo lógico". Además, ha agregado que para llegar a ese acuerdo y materializarlo, dado que la formación naranja ya ha dicho que no iba a pactar con quien tenga investigados en sus filas, "caben soluciones", que dependerán "de la voluntad política y de la coherencia que se tenga en relación con los resultados electorales que ha habido".

De la Torre se ha referido a la experiencia de acuerdo con Ciudadanos, ya que en el pasado mandato ha mantenido un acuerdo de investidura --que se rompió a final del mismo por parte de la formación naranja tras mantener el regidor 'popular' a dos ediles llamados a declarar por el caso de expedientes de Urbanismo--, del que ha dicho "está bien" pero "no es plenamente satisfactorio".

"La estabilidad que aspiramos se conseguirá con un gobierno de coalición", ha defendido De la Torre en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, incidiendo en que "eso es lo que intentamos hace cuatro años y Cs no lo quiso, habló de investidura, lo que ha permitido a la formación naranja apoyar cuando ha querido y hacer oposición cuando ha querido", reiterando que "ha frenado", entre otros, los presupuestos de 2019.

Para De la Torre, el gobierno en coalición con Cs es "lo lógico y sensato", habida cuenta de que la formación naranja ha tenido "una pérdida de un concejal", que, ha continuado, "parece que el electorado no ha respaldado esa política de distanciamiento y oposición a nosotros que ha hecho en los últimos meses".

Cuestionado, en concreto, por las declaraciones de Cs de no pactar con quien tenga imputados en sus listas, en alusión al edil del PP Francisco Pomares, llamado a declarar como investigado en el caso de las presuntas injerencias en expedientes de urbanismo y si puede entorpecer el diálogo para llegar a un acuerdo, De la Torre ha insistido en que "no debe" entorpecer.

Al respecto, se ha referido al acuerdo de gobierno entre PP y Cs a nivel andaluz, firmado en enero de 2019, en el que se precisa que si hay imputados deben ser apartados pero "en el caso de Málaga es investigado". Es más, ha recordado que el caso para la otra edil que estaba investigada, Teresa Porras, ha sido sobreseído, mostrándose, además, seguro que así será también para Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

"No tengo seguridad plena, pero sí casi seguro porque sé el buen trabajo que se ha hecho en la Gerencia de Urbanismo en esta materia difícil y compleja", ha insistido.

Por ello, ha incidido en que si se atiende a ese acuerdo a nivel andaluz, el planteamiento de Ciudadanos, y los demás partidos, "ha sido absolutamente en contradicción con los códigos éticos de los partidos". "Es querer montar una operación de desgaste político que no les ha salido bien", ha apostillado.

No obstante, ante esta situación, ha dicho, "caben soluciones", ya que, si la Justicia aún no se ha pronunciado, ya que "la justicia es buena pero a veces tiene su tiempo", se podría llegar a un acuerdo "y si luego estuviera en imputación formal, porque no fuera sobreseído Pomares, sería apartado del Gobierno".

"Eso cabe perfectamente hacerlo, eso depende de la voluntad política y de la coherencia que se tenga en relación con los resultados electorales que ha habido", ha defendido, mostrando de nuevo la confianza en que Pomares "será pronto sobreseída su cuestión y dejado de ser investigado".

RESULTADOS

De la Torre ha dicho estar "satisfecho" con el resultado, valorando que han incrementado en votos y en concejales: "Hemos notado que ha habido una diferencia muy grande entre el número de los votantes a nuestra candidatura de municipales y la candidatura misma del partido a las europeas", cuyo votos, ha dicho, han venido de Ciudadanos, Vox, PSOE y Adelante Málaga.

En concreto, De la Torre ha ganado, respecto a las europeas 36.906 votos para el PP. Así, ha incidido en que la pérdida de PSOE, Adelante (IU-Podemos), Ciudadanos y Vox suma 37.189 votos.

"Es un respaldo que proveniente de todo estos ámbitos políticos nos da un estímulo muy fuerte para hacer las cosas lo mejor posible por Málaga, para seguir cambiando Málaga, para progresar nuestra ciudad, sacar la máxima potencialidad, generar empleo con inversiones que pueden venir con un gobierno estable y seguir avanzando en la transformación y mejora de nuestros barrios y todos los objetivos que se han ido haciendo estos años atrás pero planteado para estos cuatro años", ha dicho De la Torre.

Cuestionado, por otro lado, sobre el tirón de su figura para obtener estos resultados, ha dicho que habrá aportación, "no cabe duda de mi candidatura, pero es también una candidatura global".

Sobre la noche electoral, ha detallado que la vivió con emoción, aunque ha reconocido que, como ha ocurrido otras veces, el comienzo del recuento a la candidatura del PP da un porcentaje inferior que luego va mejorando, aludiendo, además, al momento en el que se produjo el adelanto, en este caso, al PSOE "de una manera clara y nítida" que fue "sensación de alegría y seguridad" en la victoria muy importante".

Por último, ha afirmado que "siempre he sido un hombre de centro". "Creo profundamente que las posiciones moderadas son buenas para España, tanto en el centro derecha como izquierda", ha concluido Francisco de la Torre.