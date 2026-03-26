Torremolinos aprueba una moción en defensa del turismo y la movilidad ante el "retraso" de AVE directo

Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), ha aprobado este jueves, con el voto a favor de PP, PSOE y Vox, y la abstención de IU, una moción declarativa presentada por el PP relativa a la defensa del turismo y la movilidad "ante el retraso" de la conexión directa AVE Málaga-Madrid.

Asimismo, ha salido adelante instar al Gobierno de España "a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria y restablecer lo antes posible la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid con plenas garantías de seguridad".

También se insta a crear un plan extraordinario de apoyo al sector turístico, especialmente al turismo nacional, "que compense los efectos negativos derivados de la falta de conectividad ferroviaria, y a incrementar las inversiones en infraestructuras ferroviarias en la provincia de Málaga, incluyendo tanto la alta velocidad como el servicio de Cercanías, garantizando su modernización, mantenimiento y fiabilidad".

En el documento también se pide al Gobierno central que se coordine con las administraciones locales y autonómicas "para establecer medidas que protejan la competitividad turística de destinos como Torremolinos, y que apoye las acciones de promoción turística impulsadas desde este Ayuntamiento, especialmente en el mercado nacional, como herramienta para mitigar los efectos de esta situación".

Otro de los aspectos recogidos en el acuerdo, es la solicitud al Ministerio de Fomento de mostrar "la máxima transparencia e información continua sobre el estado de las actuaciones, los plazos previstos y las medidas adoptadas para minimizar el impacto en la movilidad de ciudadanos y turistas".

La moción recoge "la importancia que el turismo tiene para Torremolinos ya que en 2025 el municipio registró más de 1,09 millones de viajeros en hoteles y 5,4 millones de pernoctaciones, consolidándose como uno de los destinos líderes en la provincia".

La economía local y el empleo dependen, por tanto, "en gran parte de la buena marcha de este sector, ya que la localidad cuenta con más de 10.800 trabajadores vinculados al mismo", han precisado.

La moción expone que "esta fortaleza se ve amenazada en la actualidad por un problema grave de movilidad: el retraso en la recuperación de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Esta infraestructura constituye un eje estratégico para el turismo nacional, uno de los mercados clave para Torremolinos".

"La falta de conexión directa durante un periodo crítico como la Semana Santa supone un importante perjuicio para la planificación de viajes, la llegada de visitantes y la actividad económica del municipio. Tal y como se ha señalado desde el propio Ayuntamiento, esta situación obliga incluso a reforzar acciones extraordinarias de promoción turística en Madrid para compensar la pérdida de conectividad", señala también la iniciativa aprobada.