Torremolinos llevará a Madrid una acción promocional especial en mayo para reforzar el turismo nacional

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TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) celebrará el próximo 13 de mayo en Madrid un evento de promoción turística dirigido al mercado nacional, con el objetivo de reforzar la presencia del destino en uno de sus principales segmentos emisores.

Esta acción responde a la estrategia turística diseñada por el municipio para su proyección en la capital, en línea con el posicionamiento impulsado a comienzos de año en el marco de Fitur, donde Torremolinos apostó por una promoción basada en su identidad, diversidad y carácter diferencial, ejes que vertebran la campaña 'Tremendo Torremolinos'.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha subrayado "la importancia de reforzar" la promoción en el mercado nacional "en un momento clave", especialmente tras conocerse que la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid no estará operativa hasta después de Semana Santa, una circunstancia que afecta directamente a la movilidad y a la planificación de viajes.

Al respecto, Del Cid ha valorado que este retraso "supone un condicionante para el destino, por lo que resulta necesario intensificar las acciones de promoción para seguir atrayendo visitantes nacionales, que constituyen uno de los pilares del turismo en la Costa del Sol".

Asimismo, ha señalado que tanto Torremolinos como el conjunto de la provincia de Málaga "esperan medidas y acciones por parte del Gobierno de España que contribuyan a paliar esta situación, dada la relevancia del turismo como motor económico y generador de empleo".

"El turismo es uno de los principales pilares de nuestra economía y del empleo en la provincia, por lo que es fundamental que se adopten medidas que acompañen al sector y que las estrategias de promoción turística respondan a esta realidad", ha indicado la regidora.

El evento del 13 de mayo servirá para reforzar el posicionamiento del destino en el mercado nacional y dar continuidad a su estrategia turística, con nuevas acciones orientadas a consolidar a Torremolinos como un destino competitivo durante todo el año.