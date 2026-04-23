Torremolinos (Málaga) prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por prevención tras la última analítica

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha informado este jueves de la prohibición del baño en la playa de Los Álamos, una vez conocidos los resultados de la última analítica realizada en esta zona del litoral, que arrojan valores que hacen no recomendable el baño.

Desde el primer aviso relacionado con esta incidencia, originada por la rotura de varias conducciones de saneamiento en el municipio de Málaga a finales del pasado año tras la crecida del río Guadalhorce, y desde que posteriormente se certificó que el agua cumplía con los estándares exigidos para el baño, el Ayuntamiento ha venido realizando analíticas periódicas de seguimiento para evaluar la evolución de la calidad del agua, han señalado en un comunicado.

En relación con dicha incidencia, el Ayuntamiento de Málaga mantiene en ejecución desde comienzos de año las obras necesarias para su reparación, con el objetivo de restablecer el funcionamiento normal de las infraestructuras afectadas.

A la vista de los últimos resultados conocidos este jueves, y por una cuestión de prevención y protección de la salud pública, el Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido prohibir el baño en la playa de Los Álamos, de acuerdo con la normativa vigente en materia de calidad sanitaria de las aguas de baño.

El Consistorio mantiene activo el seguimiento de la situación mediante nuevos controles analíticos, con el objetivo de comprobar la evolución de los parámetros y adaptar las medidas establecidas en función de los resultados que se vayan obteniendo.

Por último, han reiterado que el Ayuntamiento de Torremolinos seguirá informando de cualquier novedad que se produzca en relación con esta incidencia.