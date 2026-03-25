Torremolinos recomienda evitar el baño en el extremo oriental de la playa de Los Álamos como medida preventiva

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha recomendado evitar el baño en el extremo más oriental de la playa de Los Álamos, en la zona próxima al límite con el término municipal de la capital malagueña, como medida preventiva tras la comunicación recibida de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Esta recomendación se produce, han explicado desde el Consistorio, "en el contexto de la incidencia registrada en el litoral colindante del municipio de Málaga, originada por la rotura de varias conducciones de saneamiento a finales de diciembre, tras la crecida del río Guadalhorce, cuya reparación se encuentra actualmente en ejecución".

Según han explicado a través de una nota, "esta situación puntual puede verse influida por factores como los temporales de levante y la suspensión de sedimentos, que afectan a los resultados de los muestreos".

Han indicado que el Ayuntamiento de Torremolinos mantiene una coordinación "constante" con el de Málaga para el seguimiento de la incidencia y de las actuaciones en curso para su resolución.

Asimismo, van a realizar sus propios análisis de calidad de las aguas en la zona afectada, en el marco del protocolo de vigilancia establecido por el Real Decreto 1341/2007, con el objetivo de "evaluar la evolución de la incidencia y adaptar en todo momento la recomendación de baño en función de los resultados obtenidos".

Desde el Ayuntamiento han insistido en el carácter "preventivo" de esta medida, adoptada "con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los usuarios de las playas".