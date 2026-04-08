Un trabajo sobre arquitectura emocional de la educación, premio José Manuel Esteve de la UMA en su 15 edición. - UMA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Clara Romero Pérez, catedrática de la Universidad de Sevilla, ha sido reconocida con el XV Premio José Manuel Esteve de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA), por el trabajo titulado 'La arquitectura emocional de la educación desde la ciencia, la filosofía y el arte', publicado en la Revista 'Sophia'-Colección de Filosofía de la Educación.

El acto de entrega ha estado presidido por la decana del centro, Carmen Vaquero, acompañada por Juan Leiva y Mónica Torres, director y secretaria, respectivamente, de los departamentos de Didáctica y Organización Escolar y Teoría e Historia de la Educación, Pedagogía Social y Métodos de investigación y diagnostico en Educación.

Todos han ensalzado la figura de Esteve Zarazaga, que fuera profesor del centro y todo un referente en el ámbito de la Pedagogía, de lo que da fe su trascendencia académica y su búsqueda constante para alcanzar el humanismo en la Educación. El premio que lleva su nombre tiene carácter anual y cuenta con dotación económica.

En la presente edición, la décimo quinta, podían concurrir al mismo todos aquellos artículos publicados en castellano en revistas científicas de Educación en el transcurso del año 2024.

Finalmente lo ha ganado Clara Romero, catedrática de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por esta institución académica, en 1998 inició su trayectoria docente e investigadora en la Universidad de Huelva, para incorporarse en 2005 a la US como profesora.

Es responsable del Grupo de Investigación en Educación Emocional y Dramatización (Grieed) y sus líneas de investigación específicas pasan por la educación emocional, las relaciones educativas, la epistemología y la teoría de la Educación.

Este premio supone un reconocimiento a su contribución académica e investigadora, ya que la perspectiva de su trabajo "utiliza las ciencias, la filosofía y el arte para analizar la dimensión emocional del aprendizaje", según resalta el jurado.

José Manuel Esteve Zarazaga fue catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga. En la década de los 80 puso en marcha la sección de Ciencias de la Educación en la UMA, siendo el primer decano de la Facultad. También fue asesor experto de la red 'Eurydice' de la Agencia Europea de Educación, donde colaboró para elaborar el informe 'The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns'.

En 2001 recibió la Medalla de Oro al Mérito en la Educación de la comunidad autónoma de Andalucía y en 2009 la Universidad de Oviedo le nombró doctor honoris causa.

En su honor, y como reconocimiento a su labor docente e investigadora en el campo de la Pedagogía, la Universidad de Málaga otorga cada año el Premio en Investigación José Manuel Esteve, que distingue el estudio y la difusión de trabajos vinculados a este campo.

Asimismo, llevan su nombre la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga y una de las calles adyacentes al Campus de Teatinos.