Un tren de media distancia entre Málaga y Sevilla se avería en un túnel

Tren Renfe Media Distancia - RENFE

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un tren de media distancia entre Málaga y Sevilla se ha averiado este domingo en el interior de un túnel, según han informado desde Adif, organismo que ha señalado que la incidencia ha finalizado ya y que el convoy ha reanudado la marcha.

Según han precisado primero en un mensaje en la cuenta InfoAdif de la red social X, consultado por Europa Press, un trenes que circulaba entre la estación malagueña María Zambrano y Santa Justa en Sevilla había quedado detenido por avería de su autopropulsado.

Esta incidencia se había producido entre El Chorro-Caminito del Rey y Gobantes, en la provincia de Málaga, en concreto en el interior de túnel, y estaba provocando la afectación de trenes de media distancia detenidos en estaciones.

Pero, desde esa misma cuenta han informado sobre las 19,00 horas que la incidencia ya ha quedado resuelta y ha finalizado, de forma que el tren que había tenido la avería ha reanudado la marcha.