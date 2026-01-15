Tres detenidos por agresión y varios robos de joyas y dinero en Rincón de la Victoria (Málaga)

Tres detenidos por agresión y varios robos de joyas y dinero en Rincón de la Victoria - GUARDIA CIVIL

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres individuos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia, lesiones y robo con fuerza en interior de vivienda ocurridos en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

La investigación se inició tras tener conocimiento de un violento asalto ocurrido el pasado 19 de diciembre en el citado municipio, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La víctima, un vecino de la localidad, fue asaltado violentamente por tres individuos que le propinaron numerosos puñetazos y patadas, sustrayéndole una cadena de oro, diversas joyas, dinero en efectivo y causándole lesiones graves que requirieron atención médica. Tras el asalto se dieron a la fuga en un vehículo de alta gama.

Asimismo, tras consumar este robo con violencia, pocos días más tarde, los autores se dirigieron al domicilio de la víctima al que accedieron empleando una llave sustraída previamente.

En su interior causaron diversos daños estructurales en el techo de varias estancias y en el aseo. De la vivienda sustrajeron el dinero efectivo y otros efectos de valor, principalmente joyas, valorados en unos 60.000 euros.

Tras la rápida respuesta y a las gestiones llevadas a cabo por los efectivos, dos de los autores fueron sorprendidos in fraganti en el momento que abandonaban el domicilio de la víctima.

Tras proceder a su identificación y cacheo de seguridad se le intervino a uno de los implicados un calcetín que portaba oculto, hallándose en su interior diversas piezas de bisutería y joyas, así como la cantidad de 1.265 euros en efectivo. Por su parte, al otro autor se le intervino la cantidad de 952 euros en efectivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de ambos individuos, iniciándose una búsqueda junto con la Policía Local de la localidad del tercer implicado y del vehículo de alta gama utilizado por los asaltantes, siendo identificado y posteriormente detenido al día siguiente en dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Los detenidos junto con las joyas y el dinero intervenido, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial que decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos. La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria.