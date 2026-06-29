Tres detenidos por apropiarse de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida en la provincia de Málaga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Donova', ha detenido a tres personas, actuando como investigados contra once más, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ya que, supuestamente se apropiaron de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida.

La operación se inició tras la interposición de una denuncia por parte del Departamento de Investigación de Fraude Bancario de una conocida entidad bancaria española. La citada denuncia señalaba que uno de sus clientes, un británico de avanzada edad, podría estar siendo víctima de cuantiosas retiradas de dinero en efectivo no consentidas de su cuenta bancaria a través de cajeros automáticos en diferentes puntos de la geografía española, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, después de numerosas gestiones con la entidad bancaria, los investigadores comprobaron que en la cuenta bancaria figuraba como autorizada, y con plenos poderes, una abogada de Nerja (Málaga). De igual modo, se demostró que la documentación aportada para la apertura de la misma habría sido falsificada.

En esta documentación figuraba el titular con 20 años menos, con la clara intención de hacerlo pasar por una persona más joven. Tras la información obtenida por los guardias civiles, se comprobó que el titular que habría abierto la cuenta bancaria se encontraba fallecido, aunque la misma seguía operando con normalidad.

Bajo este contexto, los investigadores lograron identificar a las personas que extraían fondos de los cajeros automáticos, descubriendo que se trataba de la propia abogada autorizada en la cuenta y de un varón, también abogado, con otro despacho en la localidad de Nerja.

Ambos pertenecían a bufetes que estaban especializados en la realización de compra-ventas de inmuebles y herencias de ciudadanos extranjeros afincados en la Comarca de la Axarquía.

Durante el análisis de la cuenta bancaria en cuestión, se pudo detectar el cobro de una cuantiosa herencia proveniente de una mujer extranjera que habría fallecido sola en una residencia de ancianos y que se trataba de extraer el dinero mediante operaciones bancarias.

Esta anciana habría sido ingresada en el centro a petición de los Servicios Sociales de Nerja (Málaga), siendo sus vecinos quien le proporcionaba alimento y ropa previamente a su ingreso, debido a sus problemas de salud mental.

Para la apropiación de la referida herencia, los detenidos habrían utilizado un testamento ológrafo falsificado, supuestamente escrito de puño y letra por la fallecida. Además, habrían utilizado como testigos a otros miembros de este grupo criminal para que dieran legitimidad a la caligrafía y confirmara una supuesta relación sentimental entre la fallecida y el titular de la cuenta objeto de la apertura de esta operación, que también se encontraba fallecido.

Tras todos estos datos confirmados, los investigadores localizaron en Suiza al legítimo heredero de la anciana, un hijo con el que apenas mantenía relación.

Este hombre habría sido contactado por uno de los abogados detenidos para que le otorgara un poder notarial, al objeto de realizar las gestiones pertinentes para hacerle llegar la herencia de su familiar, hecho que aceptó a sabiendas que su madre era propietaria de un apartamento en Nerja.

Sin embargo, el hijo nunca obtuvo ninguna herencia, por lo que habría presentado una denuncia por este hecho ante las autoridades de su país de residencia.

La investigación ha demostrado la participación directa en este entramado de una tercera persona, también abogado y familiar directo de uno de los detenidos, siendo arrestado también por estos hechos.

Durante varios años, estas tres personas habrían realizado numerosas operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas entre familiares, supuestas compra-venta de vehículos entre amigos y familiares, contratación de fondos de inversión, importantes disposiciones de efectivo a través de cajeros automáticos y emisión de numerosas transferencias entre los diferentes miembros de este grupo criminal con el objetivo de dotarlas de apariencia legal, siendo el valor de los beneficios obtenidos en el entramado superior al millón de euros.

Por el momento, los guardias civiles han detenido a tres personas, actuando como investigados contra otras once, por su participación en mayor o menor medida, en estos hechos. Se han realizado siete registros domiciliarios en las localidades de Nerja (Málaga) y Almuñécar (Granada), donde se han incautado 200.000 euros en metálico, joyas, dispositivos electrónicos y diferente documentación de los ancianos fallecidos.

La investigación, que continúa abierta al objeto de determinar si hay más víctimas y/u otros integrantes de este grupo criminal, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de Nerja, siendo dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torrox (Málaga). Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para dos de ellos.