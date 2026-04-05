Tres heridos tras chocar dos vehículos en la madrugada del sábado en la A-374 en Ronda (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de efectivos sanitarios. - SUMMA 112 - Archivo

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas en un accidente que tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera A-374 en Ronda (Málaga), registrado a las 00,45 horas del pasado sábado a causa de una colisión frontal entre dos turismos.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, en el suceso "llegó incluso a haber una persona atrapada".

Tal y como ha concretado el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia del Gobierno andaluz, la Sala Coordinadora 112 movilizó a servicios sanitarios, Guardia Civil y Bomberos.

En concreto, los heridos --una mujer de 64 años, otra de 45 y un hombre de 61-- han sido evacuados al hospital de la localidad malacitana.