Turismo Costa del Sol afianza la presencia de Málaga en Noruega con su participación en el Roadshow Antor 2026

Roadshow ANTOR 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado junto a Turespaña en el Roadshow Antor Noruega 2026, celebrado en las ciudades de Stavanger, Kristiansand y Oslo. La acción ha permitido reforzar la promoción de la provincia de Málaga en el mercado nórdico y mantener encuentros profesionales con agentes y turoperadores especializados.

Durante las jornadas, Turismo Costa del Sol mantuvo reuniones y encuentros profesionales con más de 90 agentes y turoperadores interesados en conocer propuestas diferenciadoras vinculadas al destino. La participación permitió presentar distintos segmentos turísticos de la provincia y reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol dentro del mercado noruego.

El interés mostrado por los profesionales asistentes se centró especialmente en propuestas relacionadas con el interior de la provincia, las experiencias de turismo activo, la oferta de golf y los alojamientos orientados a largas estancias. Estas tendencias reflejan una creciente demanda de experiencias más diversificadas y vinculadas a naturaleza, bienestar y calidad de vida.

"El mercado noruego continúa mostrando interés por productos turísticos diferenciadores y por propuestas vinculadas a experiencias auténticas y sostenibles", ha afirmado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, quien además ha añadido que "la participación en el Roadshow Antor ha permitido reforzar el conocimiento de la oferta de la Costa del Sol entre agentes y turoperadores especializados".

Las jornadas celebradas en Stavanger, Kristiansand y Oslo facilitaron el contacto directo con profesionales turísticos del mercado nórdico y permitieron presentar la diversidad de segmentos presentes en la provincia de Málaga. El formato del roadshow favoreció además el intercambio de información sobre tendencias de demanda y preferencias del viajero noruego.

González también ha subrayado que el interés por el interior de la provincia y por las largas estancias confirma la evolución de la demanda hacia experiencias más completas y desestacionalizadas, y concluyó: "La Costa del Sol cuenta con una oferta capaz de responder a distintos perfiles de viajeros y motivaciones turísticas".

La participación en esta acción promocional ha permitido generar nuevas oportunidades de colaboración comercial y reforzar las relaciones con intermediarios turísticos del mercado noruego.

Asimismo, el encuentro contribuyó a consolidar la presencia de la Costa del Sol dentro de un mercado europeo estratégico para el destino. El Roadshow Antor Noruega reunió a distintos destinos y entidades turísticas junto a profesionales especializados en comercialización turística y viajes internacionales.

Las jornadas sirvieron además para poner en valor segmentos vinculados a naturaleza, turismo activo, golf y experiencias de larga estancia, ámbitos que continúan ganando peso dentro del mercado nórdico.