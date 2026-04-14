Turismo Costa del Sol promociona su oferta de senderismo y de turismo activo en Lyon

Turismo Costa del Sol promociona su oferta de senderismo y de turismo activo en el Salon du Randonneur de Lyon, una de las principales ferias de senderismo de Europa - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el Salon du Randonneur celebrado en Lyon, la mayor feria de senderismo de Francia y una de las más importantes a nivel europeo. La presencia en este evento se enmarca en la promoción del destino en el ámbito del turismo activo y de naturaleza.

Durante la feria, el destino ha contado con material promocional específico, tanto propio como de Turismo Costa del Sol, orientado a dar a conocer la oferta vinculada al senderismo y al cicloturismo. Entre los recursos presentados se incluyen nuevos mapas especializados y materiales informativos dirigidos a este segmento.

Asimismo, se han incorporado códigos QR que permiten acceder al entorno digital del destino. A través de estos recursos, los visitantes han podido conocer proyectos relacionados con el senderismo, la Senda Litoral, el Caminito del Rey y contenidos en formato e-book.

La participación en esta feria ha permitido presentar de forma directa la oferta de la Costa del Sol a un público especializado en turismo activo. Este tipo de eventos reúne a viajeros interesados en experiencias vinculadas a la naturaleza y al deporte al aire libre, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Han valorado que el destino ha despertado un notable interés entre los asistentes, especialmente en lo relativo a la oferta fuera de temporada. En este sentido, factores como la conectividad aérea, el clima, la oferta cultural y la gastronomía han sido aspectos destacados por los visitantes.

La combinación de estos elementos refuerza el atractivo del destino en el segmento de senderismo y turismo activo. Este tipo de oferta permite posicionar la Costa del Sol como un destino adecuado para este tipo de experiencias más allá de los meses de mayor afluencia turística.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado "la importancia de este tipo de acciones promocionales". En este sentido, ha señalado que "la participación en ferias especializadas nos permite mostrar la oferta del destino en segmentos como el senderismo y el turismo activo".

Además, Díaz ha subrayado "el interés" generado por el destino en este tipo de eventos. "Existe un interés creciente por la Costa del Sol fuera de temporada, apoyado en factores como la conectividad aérea, el clima o la oferta cultural y gastronómica", ha afirmado.

En el espacio de Andalucía, la Costa del Sol ha estado acompañada por los municipios de Antequera y Torremolinos. Esta participación conjunta ha permitido reforzar la presencia del destino dentro del marco regional.

La presencia en el Salon du Randonneur permite seguir impulsando la promoción del destino en mercados europeos. Este tipo de acciones contribuye a dar visibilidad a la oferta de turismo activo y a reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol en este segmento.