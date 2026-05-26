Turismo Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el segmento premium durante el Foro SIE Laurel en Madrid - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el foro exclusivo para socios directivos de SIE Laurel celebrado en Madrid, un encuentro dirigido a profesionales y entidades vinculadas al máximo reconocimiento dentro de Spain is Different (SIE).

La jornada tuvo como objetivo compartir conocimiento estratégico, anticipar tendencias y reforzar vínculos entre referentes del turismo de excelencia en España.

La sesión se desarrolló bajo el título 'Introducción a la Prospectiva Estratégica aplicada al sector del Lujo' y estuvo orientada a ofrecer un marco conceptual y metodológico centrado en la exploración de escenarios futuros y la toma de decisiones en un contexto de creciente incertidumbre.

El encuentro reunió a socios directivos y profesionales especializados en segmentos turísticos de alto valor añadido, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Durante la jornada se abordaron cuestiones vinculadas a la evolución del turismo de lujo, el análisis de tendencias internacionales y la necesidad de adaptación estratégica en un entorno turístico cada vez más competitivo y cambiante.

El foro permitió además compartir experiencias y perspectivas relacionadas con innovación, posicionamiento y liderazgo dentro del sector premium.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "la participación en este tipo de encuentros resulta fundamental para continuar reforzando el posicionamiento de la Costa del Sol en segmentos turísticos de alto valor".

De igual modo, ha señalado que "el turismo de lujo exige una capacidad constante de adaptación, análisis de tendencias y anticipación estratégica".

Al respecto, ha subrayado que "la prospectiva estratégica se ha convertido en una herramienta clave para comprender la evolución de la demanda y los nuevos comportamientos del viajero internacional". Además, ha añadido que "la Costa del Sol trabaja para mantener un modelo turístico competitivo, innovador y alineado con las nuevas exigencias del mercado premium".

El foro ha permitido profundizar en herramientas de análisis orientadas a identificar futuros posibles dentro del sector turístico y mejorar los procesos de planificación estratégica. Los contenidos abordados estuvieron especialmente enfocados en liderazgo, excelencia turística y transformación del segmento lujo en el contexto internacional.

Por último, han destacado que la participación de Turismo Costa del Sol en este encuentro "se enmarca dentro de su estrategia de posicionamiento y fortalecimiento en mercados y segmentos de alto impacto económico".

"A través de estas acciones, la entidad busca continuar reforzando la competitividad del destino y su vinculación con foros especializados relacionados con turismo premium y excelencia turística", han valorado.