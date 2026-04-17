Últimos días para participar en 'Emmerge Málaga Music Talents', el concurso para descubrir a jóvenes artistas

Cartel Emmerge Málaga Music Talents 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Emmerge Málaga Music Talents', el concurso musical que busca descubrir y promocionar a jóvenes artistas de la provincia, está a punto de cerrar las inscripciones para participar en su segunda edición.

Este certamen organizado por la Diputación de Málaga y Grupo Mundo, busca el talento entre los jóvenes de la provincia de entre 16 y 35 años y pretende promocionar y lanzar la carrera musical a través de los escenarios malagueños, ha indicado la Diputación en un comuinicado.

Así, este próximo miércoles 22 de abril a las 23,59 horas se cerrarán las inscripciones para todos los que deseen participar en esta edición, ya sean solistas o grupos. Tras el éxito de la pasada edición, en la que se superó el centenar de candidaturas, este año el concurso pretende consolidarse como "una plataforma clave para dar visibilidad al talento emergente malagueño".

A través de la web emmergemalaga.es se pueden conocer a fondo todas las bases para participar y es también el espacio oficial para enviar las maquetas concursantes.

Además del reconocimiento, 'Emmerge Málaga Music Talents' ofrece importantes premios orientados al desarrollo profesional de los artistas, como dotación económica, grabación de temas en estudio, promoción musical y la oportunidad de actuar en eventos de gran proyección, como el 'Weekend Beach Festival'.

Entre todas las propuestas recibidas, un jurado especializado seleccionará a 16 participantes que pasarán a la fase de actuaciones en directo. Esta selección se hará pública el 24 de abril.

Las semifinales se celebrarán durante el mes de mayo en distintos municipios de la provincia --Villanueva del Trabuco (8 mayo), Benamocarra (9 mayo), Yunquera (15 mayo) y Ardales (16 mayo)-- y culminarán en una gran final que tendrá lugar el próximo 19 de junio en la Plaza de Toros de La Malagueta.