La UMA conecta a sus investigadores con clústeres empresariales - UMA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Fortalecer la colaboración entre la Universidad de Málaga y los clústeres empresariales es el objetivo de la jornada que se ha llevado a cabo en la Escuela de Ingenierías Industriales, organizada por la Oficina UMA-Empresa a través del programa 'Conectando la UMA con el tejido empresarial', presentado hace dos meses.

'Oportunidades de Colaboración y Proyectos con Clústeres-AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras)' es el título de las jornadas, en las que han participado directivos de los clústeres nacionales 'Andalucía Aerospace', 'On Tech Innovation', 'Railway Innovation Hub' y 'Smart City Clúster', así como varias docenas de investigadores de la Universidad de Málaga, institutos de investigación, cátedras y personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI).

El rector, Teodomiro López, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro, acompañado por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; y Daniel González Bootello, presidente de la Federación Nacional de Clústeres y AEIs.

Así, han destacado la "relevancia" de esta reunión, "por lo que supone a la hora de crear sinergias". De igual modo, ha informado además de que próximamente se llevarán a cabo otros encuentros específicos, a lo que el vicerrector ha señalado que en jornadas como esta se pone de manifiesto la importancia de conectar a grupos entre sí, ya que juntos pueden conseguir objetivos más grandes. "Se promueve mucha investigación en los clústeres", ha manifestado.

Por su parte, González Bootello ha explicado que "desde Málaga presidimos la federación nacional de clústeres, por lo que es fundamental que la UMA esté en estas reuniones, que son un complemento fantástico para la investigación, porque conecta a empresas grandes y pequeñas, que se juntan para llegar más lejos".

"Málaga despunta a nivel tecnológico y encuentros como éste son representativos, porque es espectacular el caldo de cultivo, maravilloso y sorprendente, que han confeccionado juntos tanto la Universidad como Málaga Tech Park", ha concluido.

Esta primera jornada pretende ser la primera de muchas en las que participarán otros clústeres de interés para la universidad, han detallado.

El lanzamiento del programa 'Conectando la UMA con el tejido empresarial' tuvo lugar el pasado 11 de marzo con la celebración de la jornada 'Transformando tus retos en innovación', que contó con la participación de la CEM como entidad invitada, con el objetivo de trabajar conjuntamente en la construcción de un ecosistema de valor compartido entre la Universidad y la empresa en Málaga y su provincia.

En la jornada de este lunes se ha organizado una mesa en la que han participado los directores generales de Andalucía Aerospace, Juan Román; On Tech Innovation, Antonio Alcántara; Railway Innovation Hub, Marta Montero, y Smart City Clúster, Daniel González.

Cada uno de ellos ha realizado una presentación en la que han mostrado los aspectos de sus empresas, relacionados con la visión global de la misma, la manera de trabajar en el área de proyectos, ejemplos concretos de proyectos de I+D más relevantes y su colaboración con las universidades y su comunidad científica.