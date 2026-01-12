Unicaja apoya al empresariado de Vélez-Málaga y firma un convenio con la ACEV que beneficiará a sus más de 300 socios

El acuerdo ha sido suscrito por la directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja, Marisol Pérez Gavilán, y el presidente de ACEV, José Antonio González González. - UNICAJA

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV) renuevan su alianza con el objetivo de ofrecer apoyo financiero a los empresarios veleños y contribuir así al fomento del desarrollo local.

El nuevo convenio beneficiará a los más de 300 socios que integran esta organización. De este modo, ACEV se adhiere al acuerdo firmado en su momento por Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para respaldar al sector empresarial malagueño.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja, Marisol Pérez Gavilán, y el presidente de ACEV, José Antonio González González, quienes han coincidido en poner en valor la estrecha colaboración que desde hace años mantienen ambas entidades con el propósito de impulsar la actividad empresarial en la zona, facilitar el acceso a servicios financieros adaptados y promover acciones de colaboración en beneficio del comercio local.

La directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja ha destacado que la entidad "facilita el acceso a financiación, ofrece asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a las necesidades de estos profesionales".

"Esta colaboración busca impulsar la actividad económica de Vélez-Málaga, fomentar la creación de empleo y contribuir al crecimiento sostenible de los negocios, especialmente en sectores clave para el desarrollo de la comarca de la Axarquía", ha manifestado Pérez Gavilán, quien ha puesto en valor el trabajo desarrollado por ACEV.

Precisamente, el presidente de esta asociación ha indicado que "el apoyo de Unicaja resulta fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial en la comarca, ya que permite a muchas empresas y autónomos crecer, innovar y generar empleo".

Al respecto, José Antonio González ha declarado que "contar con el respaldo de una entidad financiera comprometida con el tejido productivo local como Unicaja nos da estabilidad y confianza para seguir desarrollando nuestra actividad, afrontar nuevos proyectos y contribuir al progreso económico y social de Vélez-Málaga y su entorno".

APOYO A LA AXARQUÍA

Con el cliente en el centro de su estrategia, Unicaja pone a disposición de los miembros de ACEV un servicio financiero integral específico, con condiciones favorables, dirigido a impulsar y facilitar el desarrollo de su actividad y de fortalecer este municipio y la comarca de la Axarquía.

ACEV fue creada en 1987 por un grupo de empresarios con inquietudes y necesidades comunes. Durante estos años ha seguido trabajando en la dinamización del comercio local y comarcal gracias a su carácter multisectorial. De hecho, cuenta con la mayor red de emprendedores de la Axarquía.

La asociación trabaja en pro de la innovación y el desarrollo, de los emprendedores*y los profesionales independientes y de las nuevas tecnologías, pero sin olvidar nunca al pequeño comercio tradicional.