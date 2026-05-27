Unicaja y la Diputación de Málaga llevan de gira la copla de Miguel de los Reyes a cinco municipios de la provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Diputación de Málaga llevarán en junio y julio la canción española a cinco municipios de la provincia con el espectáculo 'Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero', que tributa homenaje a este artista malagueño al cumplirse 27 años de su fallecimiento.

La gira comenzará el próximo 5 de junio, en el auditorio Edgar Neville de Málaga (calle Pacífico, 54), y recorrerá Álora (Teatro Tomás Salas), el 12 de junio; Archidona (Auditorio Municipal 'José Luis Miranda'), el 20 de junio; Nerja (Centro Cultural Villa de Nerja), el 27 de junio, y Comares (Plaza Balcón de la Axarquía), el 3 de julio. En todos los lugares la entrada es gratuita.

En el espectáculo participarán Rocío Alba, Celia López, José Ortiz, Araceli González y Macarena Albarracín, con el acompañamiento de la orquesta dirigida por el maestro Pedro Gordillo, autor de los arreglos musicales y de algunas letras inéditas que se estrenarán en esta gira. Presentará los conciertos el periodista Pepelu Ramos.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y el director de Negocio Institucional de Banca de Empresas de Unicaja, Joaquín Ruiz del Portal Lázaro, han presentado este miércoles el programa, junto con el maestro Gordillo, creador del espectáculo.

López Mestanza ha agradecido a Unicaja el patrocinio de esta actividad, en el marco del convenio de colaboración firmado entre las dos instituciones y dentro del programa 'Sentimiento y tradición', que "engloba el flamenco y la copla, dos expresiones artísticas andaluzas que son muy aceptadas por el público malagueño", ha destacado.

Por su parte, el representante de Unicaja ha subrayado que la entidad financiera, "dentro de su política de sostenibilidad y con una forma de hacer banca cercana y comprometida con las personas, trabaja para impulsar iniciativas que permitan a los ciudadanos disfrutar de una oferta cultural amplia y de calidad".

Asimismo, ha señalado que, "para Unicaja, es una satisfacción colaborar con un certamen que contribuye a preservar y difundir una manifestación artística tan ligada a nuestras raíces como es la copla", al tiempo que ha reconocido la labor de la Diputación por "llevar la cultura y las tradiciones populares a todos los municipios de la provincia".

Durante su intervención, Pedro Gordillo ha definido el espectáculo como "ilusionante" y de "género castizo". En cuanto a Miguel de Los Reyes, ha destacado "su repercusión a nivel mundial, siendo uno de los grandes cancioneros que ha dado la copla". Y ha incidido en que "hay que estudiarlo desde distintas vertientes: como bailaor, cantante y como autor de letras, que firmaba como 'Quesada'".

CANTAOR, BAILAOR Y CANCIONISTA

Han recordado que Miguel de los Reyes ha sido uno de los más importantes artistas de la canción española y conservador de los viejos estilos flamencos de Málaga. Cantaor, bailaor y cancionista, así lo bautizó Jacinto Benavente, fue el noveno hijo de los 16 que tuvieron Lola y Pepillo 'El Guasa', como le llamaban cariñosamente a su padre.

Su debut artístico fue en el Teatro Olimpia de Málaga junto a Imperio Argentina, Margot y Chiberto. De manos de Pastora Imperio llegó a Madrid para trabajar en el Teatro Fuencarral, en el que actuaban Pepe Marchena, Manolo el Malagueño, Ramón Montoya y otros artistas.

De allí Estrellita Castro se lo llevó a su espectáculo 'Romería', pasando al poco tiempo al café Los Chisperos, en Tirso de Molina, formando pareja con Tomás de Antequera. En pocos años pasó de ser un joven cantante que llegaba de provincia a convertirse en una de las primeras figuras del espectáculo.

Grabó decenas de discos e intervino en un buen número de películas. La primera, 'El mucamo de la niña', la rodó en Argentina con Lolita Torres. Más tarde, trabajó en 'La guitarra de Gardel', con Carmen Sevilla; en 'El amor brujo' intervino con Pastora Imperio, y en 'Guardabarreras', con Antoñita Colomer.

Con la compañía de Concha Piquer viajó a Argentina, después a La Habana, donde triunfó en la CMQ. Pasó a Santiago de Chile para trabajar en la Sala Goyesca, y de nuevo a Buenos Aires, donde conoció a su paisano Miguel de Molina, llegando a residir en su casa de Belgrano.

Trabajando en Montevideo junto a Carmen Amaya y Miguel de Molina, llegó a colapsar el tráfico debido a la afluencia de público que intentaba llegar al teatro. Posiblemente, su obra antológica fue el Ballet de Arte Español con un elenco formado por ocho hombres y diez mujeres, entre cantaores, bailaores, guitarristas y palmeros, formando un cuadro insuperable que recorrió en varias ocasiones España.

Fue una etapa que llegó a superar aquellas otras en las que trabajó con Custodia Romero o Pastora Imperio. También con 'Suspiros de España' paseó por todo el país a Pericón de Cádiz, Macarena del Río, Blanca Suárez, Luisa Esteso, Pepito Vargas y otros artistas de renombre.

Su última etapa fue tal vez la más tranquila, ya que, aparte de algunas actuaciones en homenajes o festivales, dedicó su tiempo a dar clases de baile y cante, en especial las bulerías de La Pirula y a sus paseos de la Peña Juan Breva al restaurante El Chinitas y viceversa.

Pero este descanso no fue óbice para formar una nueva compañía con su hermano Antonio de los Reyes, Cándido de Málaga, Andrés El Paquiro, Paca Vargas, Paco Rodríguez, Enrique Naranjo y otros artistas malagueños. Miguel de los Reyes o Miguel Quesada Falcón, que eran su nombre de pila y apellidos, falleció en la Málaga que lo vio nacer el 27 de enero de 1999.