La Universidad de Málaga galardona a las profesoras Josefa Cano y Paloma Saborido en los Premios Meridiana

Las profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) Josefa Cano y Paloma Saborido, galardonadas en los Premios Meridiana. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) Josefa Cano, de la Facultad de Bellas Artes, y Paloma Saborido, de la Facultad de Derecho, han sido galardonadas con los Premios Meridiana 2026, en un acto celebrado en el Parque de la Ciencias de Granada y presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Tal y como ha emitido la institución académica, estos premios, que concede anualmente la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), reconocen en la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres mediante diez categorías y el premio de honor Carmen Olmedo Checa.

Por su parte, Josefa Cano ha recibido la distinción en la categoría de Iniciativas en el ámbito de la Comunicación que fomenten el valor de la Igualdad, por su "destacada trayectoria como" docente, investigadora, artista y comisaria de arte, de la Facultad de Bellas Artes de la UMA y por su labor en el ámbito de la comunicación cultural orientada a visibilizar y difundir el papel de las mujeres en el arte.

Desde el inicio de su carrera ha buscado implementar iniciativas que no sólo beneficien a las mujeres, sino que también transformen las estructuras existentes hacia una mayor justicia social. A través de su trabajo ha desarrollado proyectos innovadores que han mejorado significativamente las condiciones de vida de mujeres del entorno rural, "proporcionando oportunidades educativas y artísticas que antes les eran inaccesibles".

Además, las investigaciones llevadas a cabo, le han permitido comunicar y promover políticas inclusivas que favorezcan la igualdad de género. Su trabajo ha incluido la realización de artículos, la organización de talleres y conferencias, la participación en jurados artísticos, entre otras acciones.

Por otro lado, Paloma Saborido ha sido distinguida en la categoría de Iniciativas de Producción Cultural que promuevan el valor de la igualdad, por su "papel destacado" en la promoción de la igualdad dentro del mundo cofrade, combinando su experiencia personal con su labor académica como profesora de Derecho en la UMA.

En contexto, la UMA ha precisado que desde su especialización jurídica, ha impulsado la aplicación de la ley de Igualdad y el análisis normativo en las hermandades, "aportando una visión moderna y necesaria para su adaptación al siglo XXI".

Además, su participación en espacios como la Federación Nacional de Mujeres Cofrades refuerza su influencia en este ámbito. También ha promovido la formación especializada con la creación del primer curso universitario de gestión de cofradías