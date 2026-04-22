La Universidad de Málaga supera por primera vez las 10.000 plazas de nuevo ingreso

Consejo de gobierno de la UMA - UMA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA) ha ratificado este miércoles la oferta de plazas para el curso académico 2026-2027 que, por primera vez en su historia, superará la barrera de las 10.000 plazas de nuevo ingreso.

En concreto, la UMA ofertará 10.353 plazas, frente a las 9.767 del año anterior, un incremento impulsado por la implantación de ocho nuevos títulos: siete másteres y el Grado en Inteligencia y Analítica de Mercados.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha calificado como un "hito importante" haber superado las 10.000 plazas, una cifra que es reflejo de una universidad pública con "una gran capacidad para crecer y liderar el desarrollo provincial".

No obstante, ha advertido de que la institución "no debe quedarse ahí, ya que casi 14.000 estudiantes eligen la UMA como primera opción". "Como universidad pública, tenemos que seguir creciendo para no dejar a nadie fuera", ha defendido y ha insistido en "la necesidad de alcanzar un tamaño competitivo similar al de otras universidades de su entorno, para retener el talento local y responder a la demanda real de la sociedad".

En la misma sesión, el órgano de gobierno ha abordado la planificación de la plantilla de Personal Docente e Investigador (PDI) para el año 2026. En este ámbito, la institución ha puesto sobre la mesa una propuesta, comunicada previamente con la Junta de Andalucía, que contempla la creación de cerca de un centenar de plazas de profesorado.

Concretamente, prevé la dotación de 40 nuevas plazas de Catedrático de Universidad, otras 54 destinadas al Profesorado Titular y una para la figura de Profesor Permanente Laboral.

El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, encargado de presentarla, ha destacado que la dotación de estas nuevas plazas supondrá "un importante esfuerzo presupuestario" dentro del actual escenario de ajuste económico que atraviesa la institución.

Así, ha explicado que la medida responde a la voluntad de la universidad de "reconocer el mérito y el esfuerzo del profesorado que ya cuenta con la acreditación pertinente". No obstante, ha matizado que el procedimiento todavía debe materializarse con la "autorización preceptiva" de la Junta de Andalucía y posterior convocatoria en el BOE, de manera que se garantice "la plena seguridad jurídica" de todo el proceso.

En la misma sesión, se ha informado sobre la flexibilización de la Resolución de 11 de abril de 2025 sobre el derecho del profesorado Ayudante Doctor a la promoción por acreditación a Titular de Universidad, regulado en el artículo 19 del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

En virtud de esto, el profesorado Ayudante Doctor que firmó su contrato antes del 11 de abril de 2025 podrá pasar a Personal Permanente Laboral (PPL) al cabo de un año de su acreditación a Titular de Universidad, sin necesidad de esperar tres años desde su contratación como Ayudante Doctor.

De esta flexibilización se podrían beneficiar hasta 175 Ayudantes Doctores, lo que supone más de la mitad de los que actualmente tienen contrato.

CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Por otro lado, la Universidad de Málaga ha aprobado en la misma sesión de Consejo de Gobierno la creación y puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Formación Permanente de la Universidad de Málaga (CFP-UMA), con el objetivo de reforzar su oferta formativa dirigida al aprendizaje continuo, la actualización profesional y la transferencia de conocimiento.

El nuevo centro nace como una unidad académica propia, de carácter transversal e interdisciplinar, que asumirá la organización, gestión y evaluación de las enseñanzas propias de formación permanente. Asimismo, la entidad integrará el actual Servicio de Enseñanzas Propias y estará adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado.

Entre sus principales funciones se han establecido la planificación y coordinación de la oferta formativa, la promoción de programas nacionales e internacionales, así como el impulso de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas.

El CFP-UMA también desarrollará iniciativas de difusión, becas y ayudas orientadas a facilitar el acceso a la formación a lo largo de la vida. El centro contará con una sede física en las instalaciones que determine la universidad, además de una sede virtual a través del portal web corporativo y el Campus Virtual. Su financiación procederá tanto del presupuesto general de la institución como de los recursos generados por su propia actividad formativa.

Durante su presentación, el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez Moreno, ha destacado la importancia de "garantizar la calidad de la formación continua dotándonos de una organización eficaz, mediante una estructura específica y especializada como la que representa este nuevo centro".

Asimismo, ha señalado que la puesta en marcha del CFP-UMA supone un paso decisivo para reforzar el "compromiso de la Universidad de Málaga con una formación flexible, inclusiva y plenamente alineada con las necesidades de la sociedad actual".

Otros asuntos destacados del orden del día han sido la presentación del II Plan Plurianual de Acción Social 2026-2029, una propuesta de modificación del Plan Propio de Investigación y Divulgación Científica, el cambio de denominación del Departamento de Economía Aplicada, que pasará a denominarse Departamento de Economía Aplicada y Turismo y la propuesta de implantación de un doble título de máster universitario en Arquitectura y en Derecho de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.