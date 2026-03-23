Valero destaca sobre accidente de Adamuz que "todo lo que se está sabiendo se está publicando en web del Ministerio"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado, Toni Valero, ha valorado este lunes en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que "todo lo que se está sabiendo se está publicando en web del Ministerio" y "eso no había pasado antes".

Tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga sobre control de calidad de los metros de raíl de Adamuz (Córdoba), Valero ha incidido, en primer lugar, en que "si una empresa ha obrado mal, que lo pague".

En segundo lugar, ha continuado, "todo lo que se está sabiendo se está publicando en la web del Ministerio" y "esto no había pasado antes", aludiendo al PP, que "está generando tantas dudas, alimentando tanta teoría de la conspiración; resulta que todo lo que se está sabiendo se está publicando".

Por otro lado, Valero ha incidido en que "hay que esperar al informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es fundamental". "El informe técnico va a esclarecer, hay que ser prudentes y esperar ese informe".

Además, ha agregado que "habiendo fondos europeos detrás, hay una Fiscalía europea que también interviene". Por lo tanto, ha señalado, "estamos esperando esos informes y nos parece que, afortunadamente, estamos llegando a ese momento sabiendo toda la ciudadanía en minuto y resultado todo lo que se va descubriendo".

A su juicio, "eso es lo importante, que lo que se descubre siga siendo conocido por la ciudadanía que merece saber por qué ocurrió lo que ocurrió en ese accidente", ha concluido.