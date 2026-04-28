La venta general de entradas para San Diego Comic-Con Málaga se abre el lunes 4 de mayo

Archivo - Imágenes de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta general de entradas de San Diego Comic-Con Málaga para su edición de 2026 se abre el próximo lunes, 4 de mayo, a las 10,00 horas en Ticketmaster, ticketera oficial de la convención.

La venta general llega apenas una semana después de la preventa exclusiva, han recordado desde la organización en un comunicado. En ella, los fans que asistieron al evento en 2025 tuvieron un acceso anticipado a la compra de entradas para la edición de 2026 como agradecimiento de los organizadores de SDCC Málaga por su confianza en el año de debut (2025) y su deseo de regresar en la segunda edición.

Ahora, en la venta general, fans de cualquier lugar podrán hacerse con sus entradas siguiendo un proceso de tres pasos. En concreto, primero generar un Registration ID (disponible a través de este formulario) o utilizar su Registration ID de 2025; segundo tener una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email asociado a dicho Registration ID; y en tercer lugar elegir a los acompañantes con los que disfrutar de esta nueva edición, para disponer de sus Registration ID en el momento de la compra.

ENTRADAS Por otro lado, han recordado que cada fan podrá comprar cuatro entradas: una para sí mismo y hasta tres más para sus acompañantes. Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) y habrá también un pack de cuatro días.

Los precios serán exactamente los mismos que en la preventa exclusiva, respetando la tarifa original de SDCC Málaga. En concreto, entrada general a partir de 13 años: 80 euros (más 4,80 euros de gastos de gestión); entrada de menores (hasta 12 años en el momento de la compra): 35 euros (más 2,10 euros de gastos de gestión); y entrada de niños de 0 a 3 años: Gratuita (hasta fin de existencias) y limitada a una entrada gratuita por cada compra.

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada), mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados (m2) en su Exhibitor Hall, un Artists' Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

El evento, que refuerza su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop, ya cuenta con Invitados Especiales confirmados. Entre ellos, Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia, The Waking Dead), John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass) y Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse). Puedes encontrar más información sobre sus perfiles en los enlaces previamente insertados.

Además, SDCC Málaga ofrecerá en su venta general dos artículos exclusivos (pin y lanyard) diseñados por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado, disponibles solo online en Ticketmaster. Ambos tendrán un precio de 11,99euro (IVA incluido) por unidad y estarán dirigidos a coleccionistas y fans del evento.