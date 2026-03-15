Vincent Kipkorir y Esther Chebet ganan la 35º TotalEnergies 1/2 Maratón de Málaga, que alcanzó 12.000 inscritos

Imagen de la 35º edición del TotalEnergies 1/2 Maratón de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los keniatas Vincent Kipkorir y Esther Chebet se han alzado como ganadores de la 35º edición del TotalEnergies 1/2 Maratón de Málaga, una prueba que ha alcanzado los 12.000 inscritos, cifra récord según la organización.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Vincent Kipkorir ha alcanzado un tiempo de 00:59:30, mientras que Esther Chebet detuvo el cronómetro en 01:06.03.

En contexto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, han asistido en la mañana de este domingo al 35º TotalEnergies 1/2 Maratón de Málaga, con salida y llegada en el Paseo del Parque.