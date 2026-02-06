Vithas alcanza los siete robots quirúrgicos Da Vinci para avanzar en la seguridad y precisión de las cirugías complejas

Robot Da Vinci - VITHAS

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vithas ya cuenta con siete robots quirúrgicos Da Vinci distribuidos por su red asistencial, integrada por 22 hospitales y 39 centros asistenciales repartidos por 14 provincias. Con las dos últimas adquisiciones realizadas recientemente, Vithas refuerza su liderazgo en la excelencia asistencial y su compromiso con el avance en la seguridad y precisión de las cirugías complejas.

La operación, articulada a través de la central de compras sanitarias del grupo, PlazaSalud+, se ha realizado con ABEX Excelencia robótica, distribuidor en exclusiva en España de estos equipos.

José María Ramón de Fata, director corporativo de Recursos e Infraestructuras de Vithas, ha señalado que "la adquisición de estos dos nuevos sistemas robóticos forma parte del ambicioso plan de modernización y actualización que hemos puesto en marcha en Vithas. Con su incorporación ofrecemos a nuestros profesionales la tecnología más avanzada para reforzar la precisión y seguridad en las intervenciones, y a los pacientes los tratamientos más innovadores que ofrecen mejores resultados y una recuperación más rápida".

La incorporación de ambos equipos permitirá a Vithas abordar cirugías más complejas, con procedimientos mínimamente invasivos, al realizar incisiones más pequeñas que reducen el sangrado. Esto se traduce en una mayor precisión y control; un posoperatorio y recuperación mucho más rápida que implica menor dolor y menos posibilidades de complicaciones; y también una reincorporación más rápida a la vida diaria.

Estos sistemas robóticos tienen aplicaciones en especialidades como urología, ginecología oncológica y benigna, cirugía torácica, cirugía general, otorrinolaringología, cirugía pediátrica y de trasplantes, han indicado en un comunicado.

VISIÓN AUMENTADA EN 3D

Los sistemas robóticos Da Vinci permiten al cirujano no operar directamente sobre el paciente: lo hace sentado sobre una consola desde donde maneja virtualmente unas pinzas.

Además, estos equipos ofrecen una visión en tres dimensiones con un aumento de hasta diez veces que permite al clínico trabajar con gran precisión. El sistema traduce los movimientos de las manos del médico en impulsos que son trasmitidos de forma literal a lo brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.

Esta mayor precisión se traduce en un mayor control tanto en el proceso de extirpación de tejido sano o enfermo, puesto que el cirujano puede realizar incisiones milimétricas que se traducen en una reducción de las pérdidas de sangre, como en el de reconstrucción.

Además, el cirujano tiene una excelente visualización de los puntos de referencia anatómicos, se elimina el temblor fisiológico o movimientos involuntarios del profesional, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.