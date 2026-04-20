Vox critica las movilizaciones de UGT y CCOO el 1 de mayo para protestar por vivienda: "Carecen de credibilidad"

Yolanda Gómez, número cuatro en la candidatura de Vox Málaga al Parlamento de Andalucía - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número cuatro en la candidatura de Vox Málaga al Parlamento de Andalucía, Yolanda Gómez, ha criticado este lunes el anuncio realizado por UGT y CCOO de movilizarse en Málaga el próximo 1 de mayo para protestar por la situación de la vivienda y ha asegurado que ambos sindicatos "carecen de credibilidad para abanderar ahora una reivindicación" ante la que, a su juicio, "han permanecido callados durante años".

Gómez ha señalado que "muchos malagueños se hacen hoy la misma pregunta, dónde han estado UGT y CCOO durante todos estos años mientras los precios de la vivienda se disparaban y miles de familias eran expulsadas de sus barrios".

En este sentido, ha criticado en un comunicado que "han estado viviendo de las subvenciones que les han garantizado de forma constante el Partido Popular y el Partido Socialista, instalados en el privilegio y mirando hacia otro lado ante una situación que ya era insostenible".

Además, Yolanda Gómez ha sostenido que "el problema de acceso a la vivienda en Málaga no ha surgido de la nada", sino que "es la consecuencia directa de las políticas que durante años han aplicado PSOE y PP, con la complicidad de unos sindicatos que solo han estado preocupados por seguir recibiendo millones de euros de dinero público".

"Frente al drama real que viven miles de trabajadores malagueños, UGT y CCOO no han defendido a quienes no pueden emanciparse, formar una familia o mantener su vivienda en su propia ciudad. Han actuado como marionetas del poder político, más pendientes de conservar sus privilegios que de proteger a los trabajadores", ha afirmado.

De igual modo, Gómez ha advertido de que la convocatoria del 1 de mayo "no responde a una preocupación sincera por los malagueños, sino a una operación de propaganda al servicio de la izquierda", y ha subrayado que "Málaga no necesita a UGT y CCOO paseándose por sus calles para hacerse una foto, sino soluciones reales para frenar la expulsión de los malagueños del mercado de la vivienda".

Por ello, ha reclamado "el fin de las subvenciones públicas a estos sindicatos" y ha insistido en que "UGT debe devolver los 40 millones que sigue debiendo a todos los andaluces".

Asimismo, ha defendido que "es imprescindible priorizar a los malagueños en el acceso a la vivienda y poner en marcha políticas que protejan a las familias trabajadoras frente al abandono del bipartidismo".

"El mercado de vivienda en Málaga está roto porque quienes tenían la obligación de defender a los trabajadores han preferido callar y cobrar. Y frente a eso, solo Vox está diciendo con claridad lo que muchos malagueños piensan y exigen. Es decir, prioridad nacional en el acceso a la vivienda", ha concluido Gómez.