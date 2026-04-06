Vox critica la "politización" de la Semana Santa de Málaga y alerta de una ciudad "a dos velocidades"

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha realizado una valoración de la Semana Santa y ha advertido de la "tremenda politización que ha protagonizado el PP en la capital", así como de "una ciudad a dos velocidades".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que "la cercanía de las elecciones no puede justificar que consejeros, diputados e incluso alcaldes de otras ciudades hayan acaparado la atención pública en actos tan representativos".

Al respecto, ha indicado que esta situación "se hizo especialmente visible" en celebraciones como la Misa del Alba del Cautivo o los actos en la plaza de Cristo de Mena junto a la Legión.

Así, desde Vox han incidido en un comunicado en la existencia de "dos semanas santas claramente diferenciadas". Por un lado, ha dicho, "la del centro histórico, caracterizada por espacios acotados, sillas y balcones de pago"; y por otro, ha continuado, "la de los barrios y aledaños, donde se concentran miles de malagueños sin acceso a estas zonas".

"Estamos viendo una Málaga de dos velocidades que se acentúa cada año", ha afirmado Alcázar, que ha criticado "escenas de gran masificación, como las vividas en el paso del Cautivo por el puente de la Aurora, con miles de personas hacinadas".

También el grupo municipal de Vox ha criticado "los problemas de movilidad registrados durante la semana, especialmente en el centro de la ciudad". En concreto, ha aludido a que "calles con pasos insuficientes, grandes aglomeraciones y dificultades de acceso han generado situaciones incomodísimas tanto para ciudadanos como para comerciantes".

"Hay zonas que se convierten en auténticas ratoneras", ha advertido Alcázar, al tiempo que ha subrayado, además, "el impacto negativo que estas circunstancias tienen sobre comercios, hoteles y restaurantes".

Desde Vox también han destacado "el contraste vivido en el sector hostelero, donde, pese a la gran afluencia de público en las calles, el consumo no ha estado a la altura de lo esperado".

Al respecto, han señalado que según trasladan empresarios del sector, "muchos establecimientos han registrado una alta ocupación, pero con un gasto medio más reducido, marcado por un consumo rápido vinculado al seguimiento de los desfiles procesionales".

De igual modo, ha continuado Alcázar, "los problemas de movilidad en el centro han dificultado el acceso a numerosos locales, provocando cancelaciones y limitando la actividad en determinadas zonas".

Según Vox, "esta situación ha llevado a que algunos negocios hayan tenido un rendimiento inferior al de años anteriores, especialmente en los primeros días de la semana". Frente a ello, las zonas de costa y barrios alejados del recorrido oficial "han experimentado un mejor comportamiento, favorecidas por el buen tiempo y una mayor facilidad de acceso", lo que evidencia " los desequilibrios en la gestión del evento".

Por otro lado, en relación con la movilidad exterior, el grupo municipal de Vox ha reconocido que "la falta de trenes de alta velocidad ha tenido cierta incidencia en la afluencia turística, aunque menor de la prevista inicialmente". "El transporte por carretera se ha duplicado, permitiendo finalmente la llegada de visitantes", ha explicado el portavoz.

A pesar de las críticas, el balance general de la Semana Santa "ha sido mejor de lo esperado, en gran parte gracias a las condiciones meteorológicas favorables", ha dicho.

Por último, Vox ha alertado de una tendencia que consideran "preocupante" como es "el progresivo alejamiento de la Semana Santa del ciudadano local".

"Nos encontramos con una celebración cada vez más distante del pueblo, en una ciudad cuyo recorrido se queda pequeño ante el enorme volumen de turistas", ha concluido Alcázar, que ha insistido en "la necesidad de replantear el modelo actual para hacerlo más accesible e inclusivo".