Vox critica "puñalada" a turismo por retraso en conexión directa de AVE y defiende su denuncia tras accidente de Adamuz

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto al portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Antonio Alcázar. - VOX

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha criticado este martes la que ha considerado "puñalada al turismo" tras el anuncio de Adif de que la conexión ferroviaria directa de Málaga por alta velocidad no se restituirá hasta después de Semana Santa; además, ha ensalzado la postura de su partido por haber presentado sendas querellas contra la anterior y el actual presidente de Adif tras el trágico accidente entre trenes en Adamuz (Córdoba).

En este sentido ha informado Gavira este martes en Málaga en rueda de prensa junto al portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Alcázar. Así, al principio de su intervención ante los medios, el líder de la formación ha centrado sus críticas en el Gobierno de España por los sucesivos anuncios de distintas fechas para la restitución de la conexión ferroviaria por alta velocidad.

"Ahora todo el mundo estamos escuchando esas declaraciones que hablan de pérdidas millonarias. Por supuesto que sí. Puñalada al sector del turismo y sobre todo en Málaga. Por supuesto que sí. Incluso hay quien pide ceses y dimisiones. Por supuesto que sí", ha expuesto Gavira.

En este punto, ha reivindicado que solo Vox tras la tragedia de Adamuz "fue quien responsablizó a los culpables. Fue solo Vox quien pidió esas responsabilidades públicas. Y fue solo Vox quien se personó en el juzgado competente para presentar una querella contra la anterior presidenta de Adif y contra el actual presidente de Adif".

CRÍTICAS AL PP Y AL PSOE

Gavira ha dicho que el Gobierno del PP en la Junta "que ahora se rasga las vestiduras por el prejuicio económico, lo que vino a decir los días posterior a la tragedia es que no había que reprochar a nadie". "Es decir, que es muy crítico con las pérdidas económicas y fue muy generoso con la pérdida de esas vidas, de esas 46 personas", ha dicho.

El líder de Vox también se ha referido al PSOE, y en concreto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros María Jesús Montero y Óscar Puente, respecto a los cuales ha dicho que "no se puede ni tener perdón, ni tener clemencia, porque ellos son los responsables, relacionados con Adif, de haberse gastado los recursos de todos los españoles en esas mordidas, en esas corruptelas, utilizar esa empresa pública como fuente de colocación de sus amiguitos y de sus amiguitas".

Para Gavira, los españoles y andaluces "no se merecen este tipo de gobernantes": "Y por eso nosotros estamos en Málaga hoy, para denunciar cómo el Partido Socialista ha abandonado las infraestructuras y a las personas, y cómo el Partido Popular lo que vino a decir fue 'nada que reprochar a nadie'".

"Están jugando con nosotros, nos están engañando cada vez que tienen oportunidad y nosotros cada vez que tengamos una oportunidad, lo vamos a ver", ha insistido.

SOBRE ACCIDENTE DE ADAMUZ

Cuestionado por el accidente de Adamuz y a qué circunstancia lo achaca Vox, Gavira ha mantenido que "se ha demostrado que esas vías son de hace muchos años, que ese cuidado de esas infraestructuras no se está haciendo". "Cualquiera que escogiese esas vías conocía lo que estaba pasando, los trenes previos que han pasado por esas vías ya decían cómo estaban botando, cómo se caían los objetos. Esto se sabía en las horas previas al siniestro", ha dicho.

"Entonces, claro, cuando uno ve eso y ahora nos estamos lamentando esas pérdidas económicas, como la gente está pidiendo dimisiones y pidiendo responsabilidades, pues tenemos que recordar que en el minuto uno, pues quien pidió eso fue Vox", ha concluido.