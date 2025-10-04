Vox lamenta tiroteo de Marbella y advierte de que "Marlaska ha convertido la Costa del Sol en la Costa Nostra"

Archivo - El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo - VOX - Archivo

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha lamentado este sábado el nuevo tiroteo mortal que se produjo este pasado viernes en el municipio malagueño de Marbella y ha advertido de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ha convertido la Costa del Sol en la Costa Nostra".

Sevilla ha recordado en un comunicado que Vox "viene denunciando desde hace seis meses el notable incremento de los tiroteos en la Costa del Sol como consecuencia del crimen organizado, una situación que lejos de combatirse con más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se está agravando por la dejadez y nulidad de Marlaska".

"Marlaska ha convertido la Costa del Sol en la Costa Nostra. Las imágenes confirman lo que llevamos meses denunciando desde Vox, que la inseguridad y la criminalidad importada y generada por el crimen organizado está descontrolada", ha añadido Sevilla.

Según Sevilla, "la falta de medios humanos y materiales hace imposible que nuestros agentes puedan acabar con el mercado negro de armas de fuego en la Costa del Sol" y "erradicar a los narcotraficantes que cada día son más fuertes".

"La Mocromafia, la mafia albanesa y las mafias rusa y británica están aprovechando que las FCSE no están preparadas para hacerles frente", ha expuesto el parlamentario malagueño de Vox.

Además, Sevilla ha advertido de que el tiroteo "ha sido un golpe muy duro para la imagen turística de Marbella y de toda la Costa del Sol", aludiendo a que diarios británicos "han publicado artículos que son demoledores para un sector del que viven decenas de miles de familias en toda la Costa del Sol".

"Cada tiroteo supone un daño tremendo para la marca turística Costa del Sol. ¿Qué turista va a querer venir a una de las zonas con más actividad del crimen organizado de España y de toda Europa?", ha concluido.