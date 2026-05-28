Vox lleva "el colapso de la red eléctrica de Málaga" al Congreso de los Diputados

La diputada malagueña de Vox en el Congreso, Patricia Rueda - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado este jueves una batería de preguntas para que el Gobierno de España explique "cuándo va a tener la provincia de Málaga la capacidad energética necesaria para abastecer toda la demanda que existe y por tanto, poder ejecutar los proyectos residenciales y empresariales que a día de hoy se están rechazando".

La diputada malagueña de Vox en el Congreso Patricia Rueda ha achacado "el colapso" que padece Málaga en su red eléctrica al "abandono sistemático que viene sufriendo la provincia por parte del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez".

"Mientras vemos cómo la UCO está acorralando al PSOE por su constante corrupción con el dinero de todos los españoles, Málaga sufre un abandono sistemático que ya afecta a todos los niveles: infraestructuras hidráulicas, de movilidad y también a la red eléctrica. Esta es la realidad que adolecen los malagueños por culpa del socialismo", ha dicho Rueda.

Asimismo, la diputada nacional de Vox ha recordado que desde 2024, las compañías eléctricas han denegado los permisos de acceso y conexión a 200 proyectos residenciales y empresariales porque "la red provincial está saturada, lo que supone un grave perjuicio tanto para las familias malagueñas como para las empresas que quieren generar riqueza en nuestra tierra".

Ante esta situación, Vox ha registrado las siguientes preguntas en el Congreso de los Diputados: "¿Qué coste económico y social tendrá para la provincia de Málaga el colapso de la red eléctrica y su incapacidad de atender la demanda solicitada?"; "¿Qué impacto en el precio de la vivienda tendrá la paralización del proyecto de construcción de 22.726 viviendas en una de las provincias con el mercado inmobiliario más tensionado de España? "

Y por último, "¿Cuándo tendrá la provincia de Málaga la capacidad de abastecer toda la demanda de energía que hay en ella y de permitir, por tanto, el despliegue de los proyectos residenciales y empresariales que ahora se rechazan?".