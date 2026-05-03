Vox reclama el sentido común y la prioridad nacional ante la "discriminación" de PP-A y PSOE-A hacia los andaluces

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha visitado este domingo el mercadillo de Málaga, donde ha puesto de manifiesto que los vecinos, comerciantes y autónomos de la provincia "se esfuerzan día a día en sacar a sus familias adelante", y ha trasladado un mensaje defendiendo el sentido común y la prioridad nacional. Por ello, ha afeado tanto al PP como al PSOE "su discriminación" hacia los andaluces ante la falta de oportunidades y ha recriminado que se "priorice" a los extranjeros".

En declaraciones a los medios, Sevilla ha criticado que el Partido Popular y el Partido Socialista "quieren hacer creer que es injusto defender a los nuestros", cuando a su juicio, "lo injusto es que los españoles sean los últimos y no estén bien atendidos por las administraciones públicas". En este sentido, ha señalado que esta situación se está viendo "en la vivienda, en las prestaciones sociales y en los servicios sociales".

El candidato de Vox ha recriminado que muchos malagueños y andaluces "trabajan, pagan impuestos y tienen complicaciones para llegar a final de mes", mientras "otros pasan por delante y ellos quedan los últimos de la cola". "Esa es la realidad de lo que está pasando", ha subrayado.

Además, Sevilla ha responsabilizado directamente al PP-A y al PSOE-A de esta situación, a los que ha acusado de haber sostenido "casi 50 años de bipartidismo" que han llevado a que "los andaluces y los malagueños sean los últimos de la fila y no tengan las mismas oportunidades". "Es patético ver cómo PP y PSOE, que son los auténticos responsables, han mantenido unas políticas que han llevado a los andaluces a ser los últimos de la fila", ha afirmado el candidato.

Asimismo, ha criticado "la regularización masiva de inmigrantes" impulsada por el PSOE y ha reprochado al Partido Popular que "no se haya opuesto" y que, cuando gobierna, "mantenga las mismas políticas del PSOE". Para Sevilla, el PP "no quiere aplicar la prioridad nacional" y eso provoca "falta de oportunidades" para los españoles en el acceso a servicios públicos y vivienda.

En este sentido, el candidato de Vox por Málaga también se ha referido a la situación de los jóvenes y de los trabajadores en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. "Lo que no puede ser es que los malagueños y los andaluces, especialmente la gente joven, tengan que irse a buscar trabajo fuera de España o una vivienda porque aquí no pueden", ha señalado. En la misma línea, ha lamentado que "un malagueño no pueda comprarse una vivienda en su ciudad" o que existan "profesionales sanitarios en la Costa del Sol durmiendo en coches porque no pueden alquilar una vivienda".

Sevilla ha advertido, además, de la "inseguridad importada" que, según ha indicado, afecta a los barrios, y ha asegurado que VOX trabajará para que Andalucía cuente con un gobierno que "se preocupe realmente por los malagueños, por los andaluces y por los españoles".

Por último, el candidato también ha defendido al sector primario, al campo y a los agricultores frente a la "competencia desleal" derivada de políticas impulsadas por PP y PSOE y "dictadas desde Europa", como son el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

"Desde Vox ya lo hemos dicho claro: queremos prioridad nacional. Eso es lo que nos vamos a centrar y es lo que vamos a procurar con el apoyo, por supuesto, de todos los malagueños y de todos los andaluces el 17 de mayo", ha concluido.



