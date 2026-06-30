Vox, tras registros en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga): "Vemos que la corrupción del PSOE no tiene límites"

Archivo - Antonio Sevilla, presidente de Vox Málaga, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y diputado del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, ha señalado, tras los registros realizados por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), que los hechos podrían apuntar a "un nuevo caso de corrupción socialista".

Sevilla ha afirmado que "lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana no puede sorprender a nadie", al considerar que "se trata de la misma corrupción que vemos en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, con casos como los de Ábalos, Koldo, Cerdán y el resto de la tropa corrupta socialista".

"Vemos que la corrupción del PSOE no tiene límites", ha incidido el presidente provincial de Vox en un comunicado, al tiempo que ha reclamado al PSOE de Málaga "explicaciones inmediatas" por lo que ha calificado como "el enésimo presunto escándalo de corrupción socialista en tierras andaluzas".

En este sentido, Sevilla ha sostenido que "ahora se entiende aún más el apoyo del PSOE de Málaga a Pedro Sánchez", porque, a su juicio, "el socialismo vive anclado en la corrupción y entre corruptos se apoyan y se entienden".

También el presidente de Vox Málaga ha exigido al PSOE malagueño que "dé la cara ante los vecinos de Frigiliana y ante todos los malagueños". "Si el PSOE de Málaga tuviera un mínimo de dignidad y respeto por los ciudadanos, pediría perdón por toda la corrupción que ha protagonizado y sigue protagonizando su partido, tanto a nivel nacional como regional y provincial", ha apostillado.

Para Sevilla, estos hechos "vuelven a demostrar que el PSOE no puede dar lecciones de limpieza democrática a nadie" y ha defendido que "los españoles merecen instituciones limpias, transparentes y al servicio de los ciudadanos, no al servicio de redes clientelares ni de intereses partidistas".

"Desde Vox vamos a seguir denunciando cada caso de corrupción, cada abuso y cada intento de utilizar las instituciones como si fueran un cortijo del PSOE", ha concluido Sevilla.