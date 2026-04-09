Foto familia de los concursantes del Premio Internacional de Piano 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 67º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén' contará con la participación de 48 pianistas de 13 países distintos. El sorteo del orden de intervención en el que se dado a conocer el número definitivo de los participantes en esta edición y el concierto ofrecido por el pianista Javier Perianes han sido el pistoletazo de salida de este certamen de la Diputación Provincial de Jaén que se desarrollará hasta el próximo sábado 18 de abril.

El Teatro Infanta Leonor de Jaén ha acogido la celebración de este sorteo, en el que han estado presentes la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el presidente y el secretario del jurado de este concurso, Albert Attenelle y Ernesto Rocío, respectivamente. Posteriormente, Colomo ha asistido también al concierto inaugural de esta edición, en el que el público ha podido escuchar obras de Falla, Albéniz y Chopin interpretadas por el reconocido pianista onubense Javier Perianes, que fue ganador del Premio Jaén de Piano en 2001.

Será Jacky Xiaoyu Zhang, de Reino Unido, el pianista que iniciará mañana viernes, 10 de abril, a las 10,00 horas, la primera fase eliminatoria de este certamen que se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana y en la que también tomarán parte jóvenes intérpretes procedentes de España, Francia, Bélgica, Austria, China, Italia, Japón, Australia, Argentina, Corea del Sur, Taiwán, Israel y Reino Unido.

En concreto, junto a Jacky Xiaoyu Zhang actuarán en esta prueba Laura Ballestrino, Germán García Pérez y Miguel Iglesias, de España; Tom Carré, Mathis Cathignol, Arthur Gautier e Ionah Maiatsky, de Francia; Anaïs Cassiers, de Bélgica; Kuan-Wei Chen, de Austria; y Ruggiero Fiorella y Alessandro Simoni, de Italia.

Asimismo, participarán Rei Hashinuma, Ayumu Ibaraki, Kennosuke Iizuka, Nanaho Ishikawa, Konami Isoda, Hiroshi Katsurahara, Yu Sakaguchi, Ryusuki Sasaki y Yusuke Suzuki, de Japón; Herman Harrison, de Australia; Oriana Kemelmajer Alias, de Argentina; Hyelim Kim, Seunghwan Kim, Taeeun Kim, Taegyu Kim, Junseong Ko, Hyojin Shin y Hakyeong Song, de Corea del Sur; Pin-Hong Lin y Yan-Cheng Lin, de Taiwán; Alexandra Segal, de Israel; Yuanfan Yang, de Reino Unido; y Linxi Chen, Yiyang Chen, Zheng Chen, Yang Gao, Shicheng Guo, Jingyi He, Hang Huang, Yizhe Li, Yongjie Lin, Yihao Mao, Jie Wang, Jielei Wang, Man Ho Wun y Fanyu Zeng, de China.

En esta primera fase eliminatoria los concursantes tendrán que interpretar, en un máximo de veinte minutos, una selección de piezas entre las que deben figurar un preludio y fuga del clave bien temperado de Bach; un estudio que deberá de ser de Bach, Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninov, Debussy, Bartók, Stravinsky o Ligeti, así como una obra de importancia compuesta en el siglo XX o XXI. Será el domingo 12 de abril, por la noche, cuando finalice esta fase y el jurado de esta edición dé a conocer el nombre de los concursantes que pasarán a la segunda prueba de este certamen.

Junto al presidente Albert Attenelle y a Ernesto Rocío, como secretario, el jurado también estará compuesto por prestigiosos pianistas entre los que se encuentran la española Pilar Bilbao, que ha sido catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; Graham Scott, director de la Escuela de Piano de la Royal Northern College de Manchester; Michiko Suda, pianista japonesa, afincada en Suiza y primer premio de este concurso en el año 1976; María Zisi, pianista de origen griego que fue ganadora del Premio 'Jaén' de Piano en el año 2000; Daniel Levy, concertista de origen argentino que ha desarrollado su carrera por todo el mundo; y el pianista alemán Ralf Nattkemper, jefe de Departamento de Piano de la Universidad de Hamburgo.

El Teatro Infanta Leonor de Jaén será escenario tanto de esta primera fase eliminatoria, como del resto de pruebas de este certamen pianístico, a las que se podrá acceder de forma libre hasta completar aforo, excepto a la final del sábado 18 de abril, cuya entrada ya se puede adquirir a través de la web www.eventick.es.

Tras esta primera prueba, en las jornadas del lunes y el martes, 13 y 14 de abril, respectivamente, se desarrollará la segunda fase de este concurso, en la que los pianistas podrán interpretar la obra de encargo, que es elaborada de forma expresa para este certamen y que este año lleva por título: 'Tres morillas m'enamoran'. El compositor Alberto Carretero ha sido el encargado de realizar esta obra, cuyos detalles dará a conocer en el marco de un acto que tendrá lugar el domingo 12 de abril, a las 20,30 horas, en el Teatro Infanta Leonor.

Asimismo, el desarrollo de este concurso continuará el miércoles 15 de abril y el jueves día 16, con la tercera prueba eliminatoria, dedicada a la música de cámara y en la que los concursantes estarán acompañados por el prestigioso Cuarteto Cosmos. Tras la misma, se dará a conocer el nombre de los tres concursantes que tomarán parte el sábado, 18 de abril, en la final de este premio, en la que actuarán junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Salvador Vázquez.

En total, esta edición repartirá un total de 70.000 euros en premios. El principal galardón estará dotado con 20.000 euros, Medalla de Oro y una gira de cinco conciertos, mientras que el segundo tendrá una dotación económica de 12.000 euros aportados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén; y el tercero será de 10.000 euros, patrocinados por la Fundación Unicaja Jaén.

A estos tres principales galardones, se sumarán otros cinco premios especiales. Uno de ellos es el de música de cámara --dotado con 8.000 euros y patrocinado por la Universidad Internacional de la Rioja- que se otorga al mejor pianista de esta prueba. Otro de ellos es el de música romántica, que está patrocinado por la Universidad de Jaén, cuenta con 8.000 euros y se concede al mejor intérprete de piezas de este tipo de música, incluidas en las obras de la tercera prueba eliminatoria.

Asimismo, el tercer premio especial de este certamen pianístico es el Premio Rosa Sabater que patrocina el Ayuntamiento de Jaén y está dotado con 8.000 euros, que recaen en el pianista que más destaque en la interpretación de obras de música española. Junto a estos galardones, este concurso cuenta también con el Premio de Música Contemporánea, que consta de 6.000 euros del Ministerio de Cultura y que se concede al pianista que mejor interprete la obra de encargo. Por último, las personas que asistan en el Teatro Infanta Leonor a la final del sábado, 18 de abril, decidirán qué pianista se lleva el Premio del Público, que consiste en una escultura alusiva a un piano.