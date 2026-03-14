Diputación de Jaén defiende el papel del movimiento vecinal para mejorar la calidad de vida en pueblos y ciudades

Inauguración del XI Encuentro Provincial de Federaciones de Asociaciones Vecinales, CAVA-Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios acoge durante la jornada de este sábado la celebración del XI Encuentro Provincial de Federaciones de Asociaciones Vecinales 'Cava Jaén', un evento donde el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha defendido la importancia que tiene el movimiento vecinal para mejorar la calidad de vida en los pueblos y ciudades de la provincia jiennense.

En este acto --en cuya inauguración también han intervenido el alcalde de Jaén, Julio Millán, la secretaria general de la Unión Provincial de Federaciones y Asociaciones Vecinales CAVA-Jaén, Isabel Navarro, y el presidente de OCO Jaén, Francisco Jesús Zuheros--, el vicepresidente primero de la Diputación ha resaltado que citas como esta, que ya alcanza su undécima edición, "demuestran que el movimiento vecinal de la provincia de Jaén goza de muy buena salud, es dinámico y tiene fortaleza, y esto es una buena noticia", según ha recogido la institución provincial en una nota.

En esta línea, ha señalado que "vosotros sabéis mejor que nadie el papel que debéis jugar a la hora de contribuir a definir las políticas y las medidas que se llevan a cabo en los municipios de nuestra tierra". Ese rol está basado en "el respaldo social con el que contáis, que os hace tener una importante responsabilidad, que es compartida", ha apuntado Latorre, quien ha precisado que, por un lado las asociaciones vecinales "debéis trasladarnos las necesidades, las mejoras, las ideas, las propuestas de los vecinos y vecinas de cada uno de vuestros barrios, y por parte de las administraciones tenemos que dar una respuesta ágil y eficaz a esas cuestiones que preocupan a los ciudadanos".

Por eso, ha añadido, "para las instituciones, especialmente para las entidades locales, para los ayuntamientos, vuestra colaboración y el diálogo abierto y directo, la escucha activa, son fundamentales, porque todos y todas tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra provincia".

Tras el acto inaugural de este foro, que este año tiene como lema 'Sumando fuerzas sociales, infórmate y actúa', la jornada ha incluido la celebración de varias mesas de debate, una dedicada a la sanidad pública y otra a las plantas de biogás.