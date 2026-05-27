La Diputación de Jaén inaugura el nuevo Parque de Bomberos de Sierra Mágina oriental tras una inversión de 2,4 millones

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en la inauguración del nuevo Parque de Bomberos de Sierra Mágina oriental. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEDMAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha inaugurado este miércoles el nuevo Parque de Bomberos de Sierra Mágina oriental, una infraestructura promovida por la Administración provincial con una inversión superior a los 2,4 millones de euros y destinada a reforzar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en ocho municipios de la comarca: Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Jimena, Jódar, Mancha Real y Torres.

En el acto inaugural, celebrado en Bedmar, también han participado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo; así como alcaldes y representantes de los municipios que se beneficiarán de estas nuevas instalaciones, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

En total, como ha explicado Reyes, "este parque va a cubrir las necesidades de una población de cerca de 32.000 habitantes" y se va a complementar con el que la Diputación está construyendo actualmente en Cambil para atender a las localidades de la zona occidental de Sierra Mágina.

"El objetivo de estas inversiones es atender el compromiso que adquirimos con esta parte de la provincia para cumplir los estándares de seguridad y respuesta inmediata que marca la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía", ha subrayado el presidente de la Administración provincial respecto a una labor con la que se pretende lograr que "cualquier incidencia que ocurra en esta comarca pueda ser atendida con rapidez y en menos de media hora".

Para conseguir este propósito, ambos parques se han levantado en lugares "estratégicos". En concreto, el inaugurado este miércoles en Bedmar se ubica cerca de la carretera, en una parcela de 2.400 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento bedmarense y desde la que es "sencillo" tanto el acceso a este municipio como la conexión con otras localidades de Sierra Mágina. "Nuestro objetivo es que tenga una comunicación directa con los ocho municipios del área oriental de la comarca a los que va a prestar servicio, de manera que lo haga con la máxima eficacia y eficiencia", ha apostillado Reyes.

Con la puesta en marcha de esta infraestructura, desde la Diputación de Jaén "mostramos una vez más nuestro firme compromiso con los municipios de la provincia jiennense, con el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, impulsando un servicio que es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de sus vecinos".

Una apuesta que, como ha remarcado Reyes, "estamos haciendo a pulmón, asumiendo desde la Diputación Provincial el 100% de los costes, tanto en la construcción como en la dotación de equipamiento --contará con cuatro vehículos: auto bomba rural pesada, auto bomba urbana ligera, furgón de salvamentos y unidad de intervención rápida-- y también en la contratación de los 16 profesionales que trabajarán en este parque para que esté operativo las 24 horas".

En este sentido, ha lamentado que "este el primer parque de bomberos de la provincia en el que la Junta de Andalucía no ha puesto ni un euro, igual que antes sí lo hizo por ejemplo en los de Martos, la Sierra de Segura o la Sierra de Cazorla".

Junto a este parque de bomberos, pronto será también una realidad el de Cambil, que prestará servicio al área occidental de esta comarca y en el que la Diputación está invirtiendo más de 1,78 millones de euros, a los que se sumarán otros 425.000 euros para mobiliario, vestuario, equipamiento y resto dotaciones. Desde estas instalaciones se atenderá a 6 municipios de Sierra Mágina (Cambil, Campillo de Arenas, Huelma, Los Cárcheles, Noalejo y Pegalajar) en los que habitan más de 15.600 personas.

La construcción de estos dos parques "certifica una vez más --a juicio de Reyes-- la apuesta de la Administración provincial por la cohesión territorial, por la igualdad de oportunidades entre municipios grandes y pequeños y por el derecho de toda la ciudadanía a sentirse segura, viva donde viva".

Además, como ha concluido el presidente de la Diputación, "contar con infraestructuras y servicios de calidad como este que garanticen la seguridad de las personas merece la pena y es algo clave para que los y las jiennenses cuenten con los servicios básicos cubiertos y para que la población se quede en el territorio".

Sobre este nuevo parque de bomberos, el alcalde de Bedmar, Enrique Carreras, se ha mostrado "emocionado por inaugurar este servicio importantísimo para todos y cada uno de los vecinos" y ha "agradecido" a la Diputación Provincial de Jaén que "se haya podido llevar a cabo este proyecto, este sueño hecho realidad para ofrecer un servicio más a nuestros ciudadanos".

En esta línea, ha enfatizado que "este miércoles estamos cumpliendo un hito, una página bastante importante para el futuro de los pueblos de Sierra Mágina, de los alrededores y, por supuesto, también para el municipio de Bedmar".