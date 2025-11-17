La Diputación de Jaén promociona los AOVE Jaén Selección 2025 en la Asamblea Andaluza de EuroToques

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aceites de oliva virgen extra (AOVE) Jaén Selección 2025 son protagonistas en la Asamblea Andaluza de EuroToques, que se celebra hasta este martes en la localidad granadina de Calahonda con la participación de más de 80 chefs.

"La promoción del aceite de oliva virgen extra, y especialmente de los Jaén Selección, es una prioridad para la Diputación, que a lo largo de todo el año participa en ferias y eventos relacionadas con la gastronomía para mostrar la riqueza culinaria de la provincia de Jaén y conectar nuestro mejor aceite de oliva virgen extra con la restauración de calidad de nuestro país", ha destacado en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Esta acción promocional en la Asamblea de EuroToques Andalucía forma parte de la colaboración anual que la Diputación de Jaén mantiene con esta asociación para reforzar los vínculo entre el AOVE jiennense y la alta cocina.

En este sentido, los Jaén Selección han estado presentes en las asambleas regionales de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y ahora en la de Andalucía. En ellas, se ofrecen degustaciones de estos aceites de oliva virgen extra en la cena de bienvenida a los cocineros, en el desayuno y forman parte de un presente que se entrega a los asistentes.

"EuroToques es una organización internacional europea muy importante que aglutina en torno a 3.000 cocineros y cocineras y que nos da una proyección muy interesante porque nos permite introducir los mejores AOVE jiennenses en las mejores cocinas de nuestro país", ha explicado Lozano.

El diputado ha señalado que, en este encuentro, además de dar a conocer estos AOVE, se pone en valor la provincia de Jaén como destino gastronómico y también se invita a estos restauradores "a que sean conocedores en primera persona de este magnífico producto".

En este sentido, ha valorado los resultados de esta colaboración con EuroToques. "No solo porque nos permite promocionar nuestro producto estrella entre grandes cocineros y cocineras, sino que también propicia que medios de comunicación especializados en gastronomía puedan profundizar en las cualidades de nuestros virgen extra", ha comentado, no sin añadir que la asamblea andaluza de 2026 está prevista en la provincia de Jaén.