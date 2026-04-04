El Instituto de Estudios Giennenses convoca el Premio de Pintura 'Emilio Ollero' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) ha convocado la cuadragésima edición del Premio de Pintura 'Emilio Ollero'. El plazo de presentación de inscripciones a este certamen, que está dotado con 19.000 euros en premios, expirará el próximo 4 de septiembre.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha subrayado en una nota que "este concurso cuenta con una trayectoria importante, lo que lo convierte en una cita imprescindible para artistas tanto emergentes como consolidados". Asimismo, ha incidido en que "el verdadero valor de este certamen reside en su objetivo de fomentar y promocionar la creación artística, así como en su contribución a difundir el conocimiento y la sensibilidad hacia el arte".

En esta línea, Medina ha señalado el amplio abanico de propuestas que se presentan cada año, "obras únicas que se apoyan en técnicas diversas y en lenguajes plásticos muy variados, lo que demuestra la riqueza y vitalidad del panorama artístico actual". De igual forma, la vicepresidenta segunda de Diputación y responsable del IEG ha añadido que "este premio no solo reconoce el talento, sino que también sirve de plataforma para dar visibilidad a nuevos creadores y consolidar trayectorias".

El primer premio de este concurso artístico tiene una dotación económica de 10.000 euros, mientras que el segundo está dotado con 5.000 euros. De igual forma, este certamen establece también la concesión de dos accésit de 2.000 euros cada uno. El jurado encargado de resolver este concurso estará formado por el gerente del IEG, el consejero director de los órganos académicos de este organismo autónomo, dos consejeros de número del IEG y tres evaluadores externos.

Toda aquella persona que desee participar en este certamen puede consultar las bases en la sección del Instituto de Estudios Giennenses de la página web de la Administración provincial - www.dipujaen.es -. Entre algunos de los requisitos se encuentran que los artistas deben tener más de 18 años que se podrá presentar una obra de tema libre, como unidad o de conjunto, en un formato mínimo de 1 x 0,8 metros y máximo de 2 x 2 metros, debidamente enmarcada y firmada.

Entre las obras presentadas al Premio de Pintura 'Emilio Ollero', se valorará especialmente la personalidad creativa, la contribución al mundo del arte y la calidad artística en concordancia con su tiempo. En un primer lugar, se realizará una preselección que determinará las obras que formarán parte de una exposición y entre las cuales se elegirán las premiadas, que pasarán a formar parte del fondo artístico del Instituto de Estudios Giennenses.

En la última edición de este certamen, en el que se presentaron más centenar de obras procedentes de una treintena de puntos del territorio nacional, el primer galardón recayó en el pintor baezano Teruhiro Ando, por la obra titulada 'Ausencia da sentido a la existencia XXVI'. Junto a este artista también fueron distinguidos, la granadina Belén Mazuecos, que obtuvo el segundo premio por su cuadro 'The floating', mientras que los accésits se otorgaron al artista murciano Fernando Arribillaga, de San José de la Vega por su obra 'Madrid X4'; y al madrileño Antonio Alejandro Mateos, conocido como Alexander Grahovsky, por el cuadro titulado 'La conjetura de Poincaré'.