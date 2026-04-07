Jaén reconoce el talento femenino con los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo de la provincia

Mesa redonda tras la entrega de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén ha acogido este martes la entrega de los III Premios al Emprendimiento y el Liderazgo Femenino en Jaén con los que se reconoce el talento de mujeres jiennenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial.

Según ha detallado la Diputación provincial en una nota, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han participado junto a la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura, en el acto de entrega de estos galardones, a los que se han presentado 31 candidaturas, que visibilizan, reconocen y poner en valor el emprendimiento en clave de género.

Las ganadoras de estos III Premios al Emprendimiento y el Liderazgo Femenino en Jaén han sido Antonia Aguilar Fernández, premio a la Trayectoria Profesional; María José Piedra Sánchez, premio al Proyecto Innovador Femenino; Carmen Trigo Navas, premio del Deporte; Helena Arjona Morales, premio de Cultura; y María Dolores Peláez Aguilera, premio de la Ciencia y la Tecnología en Femenino. Además de estos reconocimientos, se ha concedido un premio a la Trayectoria Profesional de la Diputación de Jaén a Francisca Molina Herrador.

En el marco de este acto, también ha tenido lugar una mesa redonda sobre gestión de talento femenino y experiencias empresariales a favor de la igualdad, que ha sido moderada por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, con la participación de la CEO de Anda Conmigo Jaén, Ana Isabel Ramírez; la CEO de Gonorte Training, Carmen María González; la CEO de Chus Belinchón Gallery, María Jesús Belinchón; y la vicepresidenta de la Federación de Empresarias y Profesionales de Jaén y CEO de Paraíso Virgen Extra, Carmen Nieto.