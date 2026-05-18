Jaén reúne a 150 expertos en ciberseguridad en el Encuentro de la Red Nacional SOC organizado por el CCN

Recepción de los 150 expertos que se han dado cita en el Encuentro de la Red Nacional SOC organizado por el CCN. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén acoge estos días el Encuentro de la Red Nacional SOC, un foro que reúne a responsables de centros de operaciones de seguridad del ámbito público y privado y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial. Alrededor de 150 personas participan en esta cita, que ha arrancado con la entrega de premios del Centro Criptológico Nacional (CCN) a la Agencia Tributaria, EsPublico, Csirt-CV, Telefónica Tech, la Universidad de Alicante y Mapfre.

Según ha informado la Administración provincial en una nota, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado por la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha recibido este lunes en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén a los asistentes de este encuentro organizado por el CCN, una iniciativa que, en palabras de Reyes, "sitúa a Jaén en el epicentro de la seguridad digital en el país".

En este acto de bienvenida, en el que también ha intervenido el jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad del CCN, Carlos Córdoba, el presidente de la Diputación ha señalado que "en un contexto marcado por el aumento de ciberamenazas y ciberataques, y la creciente digitalización de empresas e instituciones, tenemos que estar preparados para anticiparnos a cualquier ataque y mantener la confianza de la ciudadanía".

En este sentido, Reyes ha destacado que la Administración provincial está adherida a la Red Nacional SOC, cuyo principal objetivo es reforzar la protección de sus miembros mediante la detección y bloqueo de cualquier indicio de actividad anómala en la red.

"Entendemos la seguridad digital como un compromiso público y permanente. Por ello, trabajamos para impulsar una administración más moderna, ágil y segura, con inversiones específicas en ciberseguridad, administración electrónica y transformación digital, tanto para la propia Diputación como para los ayuntamientos de la provincia, especialmente aquellos con menor capacidad económica y de gestión", ha subrayado.

Asimismo, Reyes ha precisado que la Diputación destina más de 2,6 millones de euros anuales a ciberseguridad, "un ámbito especialmente relevante hoy en día, dada la importancia que la tecnología tiene en el funcionamiento diario de cualquier administración".

El presidente de la Diputación de Jaén también se ha referido a la reciente puesta en marcha de un servicio de seguridad integral para la Red Provincial de Comunicaciones, o la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad que permita disponer de capacidades de detección, prevención y respuesta frente a cualquier ciberataque o intrusión, en consonancia con la Red Nacional SOC.

Por último, Reyes ha agradecido al Centro Criptológico Nacional la elección de la provincia de Jaén para la celebración de este encuentro. "Congresos y jornadas como esta refuerzan la imagen de nuestra provincia como un territorio de oportunidades, porque visibilizan a nuestro tejido productivo y nuestro potencial".

En esta línea, ha recordado que "recientemente hemos acogido varios congresos nacionales relacionados con la industria de la Defensa gracias al Cetedex, un centro de excelencia en innovación en el que la ciberseguridad aplicada a la Defensa será uno de los ejes de investigación y desarrollo. Un campo en el que el presidente de la Diputación ha destacado a empresas como Innovasur, "una firma jiennense puntera en ciberseguridad".

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén será este martes el escenario de la jornada de trabajo de este Encuentro de la Red Nacional de SOC, en la que se abordarán, entre otros asuntos, la protección del correo electrónico, las certificaciones de seguridad o los beneficios para el sector público y privado de la colaboración en esta red nacional.