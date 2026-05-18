PSOE Cádiz destaca el aumento de 12.000 votos en el 17M pero pide "reorientar" su estrategia y fija 2027 como objetivo

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el cabeza de lista al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, en la comparecencia. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el cabeza de lista al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, han destacado el incremento de 12.000 votos registrado en la provincia en las elecciones andaluzas, lo que sitúa a Cádiz como la segunda que más crece y la que más contribuye al aumento global del voto socialista. No obstante, han subrayado la necesidad de "reorientar el proyecto hacia la clase media trabajadora y hacia sectores estratégicos como el primario y el industrial, de fuerte arraigo en la provincia", marcando el 2027 como objetivo electoral.

Así lo han valorado en una comparecencia antes los medios para analizar los resultados de los comicios andaluces y su incidencia en la provincial, tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva Provincial, según ha detallado la formación política en una nota.

Por su parte, Ruiz Boix se ha mostrado proclive a "respetar y atender siempre a las minorías pero gobernar para la mayoría social de la comunidad buscando el voto socialdemócrata que crece por el centro izquierda o moderado". Ambos dirigentes han puesto el foco en el cuarto domingo de mayo de 2027 con el doble objetivo de superar las 16 alcaldías actuales y recuperar el Gobierno de la Diputación frente al sectarismo del PP.

De igual forma, han reconocido la victoria del PP --a la que han calificado de "insuficiente al no alcanzar la mayoría absoluta"-- y asumido con "autocrítica obligada" el "triste" resultado que supone una derrota a nivel regional y provincial para las filas socialistas.

Ruiz Boix ha iniciado su intervención felicitando tanto al PP, como a la formación Adelante Andalucía por su incremento de representación a la izquierda del PSOE, un hecho que considera "positivo para el conjunto de las fuerzas progresistas de nuestra tierra". Sin embargo, el líder de los socialistas gaditanos no ha escondido la "crudeza" de la situación: "Ni el 22% global de Andalucía, ni el 20,8% de la provincia de Cádiz son los porcentajes que deseábamos; nos alejan de nuestro reto que es la formación de gobierno".

Por ello, ha instado a los 5.000 militantes de la provincia, repartidos en las 54 agrupaciones de distrito y los 45 municipios, a "monitorizar con intensidad el trabajo desarrollado" para "volver a conectar con la mayoría social de la clase media trabajadora".

El secretario general ha querido poner en valor el esfuerzo de la ciudadanía, destacando que los más de 600.000 gaditanos que acudieron a las urnas elevaron la participación en 8,5 puntos con respecto a las andaluzas de junio de 20220. En clave interna, ha mostrado su gratitud a los 120.711 votantes que avalaron el proyecto socialista y que han permitido el mantenimiento de la representación con tres parlamentarios (Juan Cornejo, Rocío Arrabal y Fernando López Gil), al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a Irene García por su labor en la Mesa del Parlamento, asegurando que seguirá siendo un "bastión fundamental" para el partido de cara al futuro.

El líder provincial ha denunciado una campaña "orquestada desde la derecha y sus medios afines", asegurando que "hemos vivido una estrategia continua para desmovilizar al electorado progresista a base de encuestas ficticias". En este sentido, ha señalado que "más de una decena de sondeos han fallado estrepitosamente frente al resultado soberano del pueblo andaluz, siendo el CIS el único que se aproximó".

De cara al futuro, Ruiz Boix ha advertido de que "sigue preocupando el amplio bloque de la derecha y la extrema derecha, que concentra el 58% de los votos y 68 escaños en el Parlamento". Para revertir esta situación, ha instado a actualizar el programa electoral socialista y a ampliar su alcance hacia sectores donde, según ha señalado, el mensaje actual no ha calado lo suficiente.

"Hemos pivotado con fuerza sobre la sanidad y la educación públicas, la Ley de Dependencia y la vivienda protegida, pero debemos sumar nuevos argumentos para volver a ser atractivos y determinantes en sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria de nuestra provincia", ha concluido.

Por su parte, el secretario de Organización y parlamentario andaluz electo ha refrendado las palabras del secretario general, al señalar que "todo lo que no sea ganar las elecciones para el PSOE de Andalucía es un mal resultado", y ha confirmado que la autocrítica se abordará de "forma democrática" en todos los órganos del partido.

En este sentido, Cornejo ha lanzado un mensaje a los dirigentes del PP en la provincia: "Esos del PP que ahora celebran en cada municipio estos resultados como si fuesen unas elecciones municipales, que no se equivoquen. El ciudadano gaditano y el andaluz son maduros y saben perfectamente lo que votan en cada proceso electoral".

Asimismo, ha subrayado que la militancia, los alcaldes y los portavoces del PSOE "no van a desaparecer con el fin de la campaña", sino que continuarán "recorriendo los barrios y dando la cara día a día para defender los intereses reales de esta provincia frente al rodillo de las derechas".

La dirección provincial ha cerrado este primer análisis con el mandato de "reactivar" la estructura local y comarcal, combinando el trabajo tradicional a pie de calle con el refuerzo del ámbito digital, con el objetivo de recuperar "el espacio central" del PSOE de Cádiz dentro de la provincia.



