El Parque Comarcal de Sierra Mágina (Jaén) oriental suma 16 bomberos para atender a 30.000 habitantes de ocho municipios

Toma de posesión de los bomberos - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 bomberos han tomado posesión como funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Jaén y que prestarán su servicio en el Parque Comarcal de Sierra Mágina.

En el acto de toma de posesión ha participado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y al que también han asistido los alcaldes de Bedmar y Garcíez y Cabra del Santo Cristo, Enrique Carreras y Juan Guidú, respectivamente.

En su intervención, Reyes ha felicitado a estos nuevos empleados públicos por superar esta oposición e incorporarse a la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial, "que son lo mejor de esta casa".

Asimismo, el presidente de la Administración provincial ha puesto de relieve la importancia de la labor que van a desarrollar estos bomberos desde el Parque Comarcal de Sierra Mágina oriental, que atenderá a más de 30.000 habitantes de los municipios de Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Jimena, Jódar, Mancha Real y Torres.

El servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento "es fundamental para la protección y la seguridad de la población", ha concluido Reyes.