La provincia de Jaén se refuerza como destino oleoturístico invitando al viajero a disfrutar de 170 experiencias

Presentación de la nueva estrategia de OleotourJaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén busca consolidarse como destino oleoturístico a nivel nacional e internacional invitando al viajero a sumergirse en el mar de olivos jiennense a través de 170 experiencias turísticas diferentes.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto al subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, ha presentado este miércoles la nueva estrategia de OleotourJaén.

Se ha elaborado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino dedicado a este producto que gestiona la Diputación de Jaén y que está dotado con 4,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central.

"Hoy consolidamos el mar de olivos jiennense como un referente internacional y, sobre todo, consolidamos una nueva forma de contar Jaén, de contar ese inmenso océano verde entre olivos", ha destacado Lozano.

En este sentido, además, ha hecho hincapié en cómo la cooperación del empresariado jiennense ligado al oleoturismo ha permitido el desarrollo de esta estrategia que busca posicionar a la provincia de Jaén como el gran destino internacional vinculado el paisaje del olivar.

"Nuestros empresarios han sido los verdaderos protagonistas, a lo largo de toda esta gestión que se ha realizado, formándose y reciclándose para seguir mejorando los estándares de calidad de sus experiencias turísticas", ha valorado.

Han sido más de 250 empresarios y empresarias los que han participado en este proceso que ha permitido diseñar 170 experiencias oleoturísticas que están disponibles en la nueva plataforma de OleotourJaén --https://www.oleotourjaen.es/--, que sitúa el mar de olivos como eje central del relato turístico que se ofrece al viajero.

Junto a estas experiencias, esta plataforma integra "cinco zonas paisajísticas en torno a los balcones y miradores del olivar que se están construyendo por toda la provincia, además de senderos experienciales o carreteras paisajísticas, entre otros elementos".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España ha remarcado que esta nueva estrategia de OleotourJaén persigue contar de una manera diferente el mar de olivos jiennense.

"Tenemos todavía un destino joven pero en el que, a través de esa financiación europea y el impulso de la Diputación, se están aprovechando las oportunidades que nos ofrece este destino, que aporta experiencias turísticas únicas como es este mar de olivos que hoy vamos a contar", ha comentado.

Las experiencias se han organizado por segmentos, como escapadas familiares, experiencias premium, organización de eventos, bienestar, gastronomía propuestas sostenibles y también turismo accesible, entre otras. Además, la nueva plataforma de OleotourJaén incluye nuevos recursos como un oleomapa, con el objetivo de facilitar al viajero la planificación de rutas y la localización de recursos oleoturísticos.

PROMOCIÓN Y COMUNIDAD

La nueva estrategia de OleotourJaén se reforzará, asimismo, con la promoción de este producto turístico en los mercados internacionales, como Alemania, Francia, Portugal o Países Bajos, así como en el territorio nacional, en puntos como País Vasco, Cataluña, Murcia, Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón.

Igualmente, se creará una comunidad de 'Oleolovers', un espacio concebido para fidelizar a viajeros y amantes de la cultura del aceite de oliva virgen extra mediante contenidos especializados, recomendaciones de viaje, experiencias exclusivas y acciones participativas.

También se está contando con la participación de ocho 'influencers' especializados en turismo y gastronomía que suman más de 2,5 millones de seguidores y que están recorriendo la provincia de Jaén para mostrar las experiencias turísticas que ofrece vinculadas al aceite de oliva virgen extra.