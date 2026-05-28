Respaldo institucional desde Jaén al papel que juegan los profesionales de la Enfermería en la atención sanitaria

Acto inaugural del Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec), que se celebra en Jaén - Ángel Díaz - Europa Press

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

Instituciones en su conjunto han respaldado el papel que juegan los profesionales de la Enfermería en la atención sanitaria. Ha sido durante la inauguración en Jaén del XVII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec).

Más de 650 profesionales de Andalucía, España y diferentes países están participando en los talleres, conferencias, mesas redondas y comunicaciones, bajo el lema 'Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios', analizando los cuidados enfermeros desde una perspectiva amplia y transformadora.

Así, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado también el compromiso de la Enfermería para la prestación de una sanidad pública de calidad. Así lo ha destacado durante su participación en la apertura del XVII Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC) que se celebra en Jaén y en el que se están dando cita cerca de 700 personas.

"Desde la Diputación, que puso en marcha la Escuela de Enfermería en la provincia de Jaén, hay una vinculación especial con estos profesionales y conocemos perfectamente el papel que juegan, que han jugado y que tienen que seguir jugando en los municipios de la provincia de Jaén", ha dicho Reyes.

También ha hecho hincapié en el compromiso de este colectivo en la prestación de este servicio, además de subrayar la necesidad de contar con una sanidad pública de calidad "para que la gente siga viviendo en nuestros municipios".

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por que Jaén acoja este encuentro que cuenta con la colaboración de la Administración provincial. La celebración de este evento en el territorio jiennense demuestra que "esta provincia es también un paraíso de encuentros y de congresos".

Además, el presidente de la Diputación ha invitado a los asistentes a que aprovechen también su estancia en la capital jiennense para "disfrutar de la ciudad de Jaén, de alguno de nuestros entornos, como el Parque Natural de Sierra Mágina o de Úbeda y Baeza, y de nuestra oferta gastronómica".

En este acto de apertura también han intervenido el alcalde de Jaén, Julio Millán, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el rector de la universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, la presidenta de ASANEC, María Dolores Ruiz, la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, y la presidenta del Comité Organizador de este congreso, Montserrat Morán.

Es la primera vez que este congreso, que lleva por lema 'Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios', se desarrolla en Jaén, tal y como ha recordado María Dolores Ruiz, que ha agradecido la cooperación de las distintas administraciones e instituciones para posibilitar la celebración de esta edición en la capital jiennense.

"Desde las enfermeras y enfermeros de familia queremos transformar la salud comunitaria y la atención sanitaria, porque nos estamos enfrentando a muchos retos, a cambios demográficos y tecnológicos y necesitamos dar respuesta a diferentes necesidades y aquí estamos estos profesionales para prestar una atención integral y ofrecer nuestra cercanía y nuestro compromiso con el cuidado", ha señalado Ruiz.

Han sido más de quinientas las comunicaciones que se han presentado en este congreso, que reúne tanto de forma presencial como online a cerca de 700 personas procedentes de España, Colombia, Chile o Ecuador, entre otros países. Durante la jornada de ayer se desarrollaron 20 talleres prácticos de distintas temáticas, a los que durante hoy jueves y mañana viernes se sumarán seis mesas de ponencias y cuatro mesas de comunicaciones, entre otras actividades.

También el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a la organización haber elegido Jaén "para compartir conocimiento, experiencias y seguir avanzando en algo tan importante como el cuidado de las personas".

"Nos sentimos orgullosos de apoyar iniciativas que generan conocimiento, atraen talento y proyectan una imagen de ciudad comprometida con la salud, la ciencia y el bienestar colectivo. Y, sobre todo, nos sentimos muy orgullosos de nuestra sanidad pública y de nuestros profesionales", ha dicho el alcalde.

Durante su intervención, también ha tenido palabras para reivindicar el papel de la sanidad pública donde la Atención Primaria y la Enfermería cComunitaria representan la puerta "más cercana y humana" del sistema sanitario porque es "la que previene, acompaña, detecta y cuida antes incluso de que aparezca la enfermedad".

Por último, se ha referido a la desigualdad, de soledad, la salud mental, el envejecimiento, la vulnerabilidad y la prevención, "aspectos donde la Enfermería Comunitaria desempeña un papel imprescindible, acompañando a las personas en todas las etapas de su vida y construyendo salud desde la cercanía y la confianza".

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha resaltado que los congresistas van a tener la oportunidad de abordar asuntos como la innovación tecnológica y la salud digital. También el papel de los determinantes sociales en la salud de las personas, los retos que plantean la cronicidad y la dependencia o la importancia de la salud comunitaria.

Se trata, según Sanz, de cuestiones que "van en consonancia con la profunda transformación que estamos llevando a cabo en nuestro sistema sanitario público y en la que juegan un papel muy relevante las enfermeras".

Para el rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, este congreso consolida la Enfermería Familiar y Comunitaria como "figura clave y con potencial investigador".

Ha señalado que este congreso se configura como el espacio en el que la enfermería de familia y comunitaria reclama el lugar que le corresponde en el sistema público de salud. "Sirve para reafirmar que vuestro papel ha dejado de ser meramente asistencial para consolidarse como una figura clave, de liderazgo, con potencial investigador y con capacidad de decisión", ha destacado Ruiz.

Sobre los temas a abordar en este encuentro, --desde el abordaje de la cronicidad compleja y las brechas de desigualdad, hasta el desafío de humanizar la transformación digital en nuestros centros de salud-- Ruiz ha defendido que exigen una enorme "valentía profesional".

"El gran desafío al que buscamos dar respuesta es cómo fortalecer una Atención Primaria que sea el verdadero escudo de la comunidad; un sistema que no solo reaccione ante el dolor, sino que sea capaz de anticiparse a él a través de la prevención y la promoción de la salud. Se trata de dar soluciones reales a la soledad, a las nuevas dependencias y a la necesidad de una sanidad más participativa", ha dicho el rector.

Ha indicado que la salud de las familias "no puede esperar a que los cambios ocurran por sí solos; necesita que los profesionales marquen el rumbo y salgan las estrategias reales que mañana mismo estaréis aplicando en cada centro de salud y en cada hogar".

Entre los ponentes de esta edición destacan José Miguel Morales Asensio, catedrático en la Universidad de Málaga y miembro del instituto de Investigación de Biomédica de Málaga, que ha impartido la conferencia inaugural; el profesor Rubén Martín Payo, de la Universidad de Oviedo; Macarena Espinilla Pérez, Investigadora Principal del grupo de investigación 'Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones' (ASIA) de la Universidad de Jaén; o Joan Carles March Cerdá, profesor de la Escuela de Salud Pública de Andalucía.