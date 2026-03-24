Reyes participa en una mesa sobre revitalización del territorio dentro de la II Cumbre Agroalimentaria

Francisco Reyes (d) interviene en la mesa de diálogo '¿Cómo revitalizar un territorio?'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado este martes en la mesa de diálogo titulada '¿Cómo revitalizar un territorio?', en el marco de la II Cumbre Agroalimentaria.

Este foro internacional, que organiza las fundaciones Incyde y Dieta Mediterránea, tiene lugar en Barcelona de forma paralela al Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, Alimentaria 2026.

En esta cita, Reyes ha destacado el potencial del sector agroalimentario en la provincia jiennense con el protagonismo del aceite de oliva, según ha informado la Diputación.

"La provincia de Jaén tiene voz autorizada en un sector fundamental para nuestra economía, donde el aceite de oliva centra todos los focos. Nuestra provincia es un mar de olivos, y así se conoce más allá de nuestras fronteras", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el territorio jiennense produce, de media, el 40 por ciento del aceite español y el 20 por ciento del aceite mundial, "exportando a países como Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Alemania o Japón". Además, en esta mesa se ha abordado la innovación e investigación en el sector agroalimentario y su diversificación.

Antes de su intervención en esta jornada, Reyes ha mantenido un encuentro de trabajo con responsables de empresas oleícolas jiennenses y de la marca de calidad Degusta Jaén que participan en Alimentaria 2026, feria que se celebra en Barcelona hasta el próximo 26 de marzo.