Unos 1.450 participan en la VII carrera solidaria Ruta 091 de Granada con el lema 'Corre por la Sonrisa de Elenita'

Elenita dando la salida a la carrera. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este sábado en Granada la séptima edición de la carrera solidaria 'Ruta 091' bajo el lema 'Corre por la Sonrisa de Elenita' a la que han concurrido 1.450 participantes entre adultos e infantes.

Tal y como ha emitido el Cuerpo en una nota, el recorrido de 5.091 metros se ha desarrollado por los distritos de centro y sur, habiendo transcurrido la carrera sin incidencias. También ha tenido lugar una exhibición de medios policiales en la que han participado los Guías Caninos y el Servicio de Medios Aéreos con sus drones.

En contexto, en la entrega de trofeos han participado "numerosas autoridades civiles, militares y policiales", así como representantes de las diversas empresas e instituciones colaboradores y patrocinadoras de esta iniciativa solidaria. Los beneficios obtenidos con esta iniciativa irán íntegramente destinados a la 'Asociación por la Sonrisa de Elenita'.

Así, a las 9,30 horas se ha dado el pistoletazo de salida para la carrera a favor de la Asociación por la Sonrisa de Elenita. Esta jornada, que ha transcurrido en un "ambiente festivo", ha convocado a 1.450 participantes entre adultos y niños, lo que supone un "récord de asistentes del histórico" de carreras realizado en la capital granadina, "hecho este que habla de la buena acogida que está teniendo esta iniciativa solidaria desde sus comienzos en el año 2019".

A lo largo de la mañana, los asistentes a la carrera y público en general han podido disfrutar de la exhibición de medios policiales. Estas exhibiciones han sido llevadas a cabo por los Guías Caninos desplazados desde Málaga junto con sus canes y el Servicio de Medios Aéreos, los cuales han mostrado el trabajo policial que realizan con drones equipados con una "alta tecnología".

En suma, la jornada ha finalizado con la entrega de trofeos, habiendo sido premiados en la categoría absoluta los tres primeros que han cruzado la meta en sus modalidades femenina y masculina. Dentro de la categoría reservada para policías nacionales han recibido su respectivo trofeo de igual manera los tres primeros clasificados.

También ha habido una mención especial para el club o grupo más numeroso que ha participado en esta actividad deportiva y solidaria. Por otra parte, todos los participantes en las distintas distancias dispuestas para el público infantil han recibido una medalla 'finisher'.