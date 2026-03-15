Unos 420 alumnos del Centro Especial de Empleo de Jaén participarán en rutas para conocer el entorno natural

Ruta para escolares organizada por el Centro Especial de Empleo de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Especial de Empleo de Jaén impulsa a través de su Aula de Educación Ambiental un programa de rutas educativas para escolares con el que busca fomentar "el conocimiento del entorno natural", y en el que participarán alrededor de 420 alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad como 'Divino Maestro', el CEIP 'Jesús María', el CEIP 'Antonio Prieto', el colegio Maristas y el IES 'Virgen del Carmen', dentro de una planificación que incluye diferentes itinerarios ambientales a la Muralla, 4 Picos y Ojo de Buey.

Según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el alumnado de 6ºB del colegio 'Divino Maestro' ha participado en una de estas rutas didácticas interpretativas que se ha desarrollado en el paraje de 4 Picos, situado en la ladera del Cerro de Santa Catalina, a unos 800 metros al oeste de la Peña del Gorrión, donde los escolares han podido conocer de cerca el entorno natural de la capital jiennense.

Durante el recorrido, los estudiantes, acompañados por monitores del Centro Especial de Empleo, han trabajado con material didáctico específico y cuadernos de campo diseñados para la actividad, lo que, según valoran desde el Ayuntamiento, ha permitido "desarrollar una experiencia participativa y adaptada a su nivel educativo".

En el transcurso de la actividad, el alumnado ha podido identificar distintas especies del entorno y observar el paisaje más cercano, "fomentando el aprendizaje a través de la observación directa de la naturaleza", valoran también desde el Consistorio.

El objetivo de este tipo de actividades al aire libre organizadas por el Aula de Educación Ambiental "combina aprendizaje y convivencia con el propósito que el alumnado reflexione sobre la importancia de cuidar y proteger el patrimonio natural".

"Un programa, el del Aula de Educación Ambiental, que busca acercar a los más jóvenes al entorno que les rodea y fomentar valores de respeto y conservación del medio ambiente", han subrayado desde el gobierno local.

Además del colegio 'Divino Maestro', durante este mes de marzo también están participando en esta actividad el alumnado del CEIP 'Jesús María', el CEIP 'Antonio Prieto', el colegio Maristas y el IES 'Virgen del Carmen', "ampliando así el alcance de esta iniciativa educativa orientada a fomentar el conocimiento y la conservación del medio natural entre los jóvenes".

El programa de rutas didácticas interpretativas se desarrolla durante el mes de marzo con la participación de varios centros educativos de la ciudad dentro de una planificación que incluye diferentes itinerarios ambientales como son Muralla, 4 Picos y Ojo de Buey y sesiones formativas dirigidas al alumnado. En total, se han programado 14 sesiones con una participación de unos 420 estudiantes de distintos niveles educativos.