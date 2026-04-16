Abascal asegura que "no teme" una posible denuncia de Ortega Smith tras su expulsión que tilda de "política del corazón"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención con los medios de comunicación en Andújar (Jaén). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que "no teme" una posible denuncia de Javier Ortega Smith después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido haya desestimado el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

"A mí me ocupa los problemas reales de los españoles, ni me preocupa ni me ocupa en absoluto la política del corazón", ha respondido Abascal a las preguntas de los periodistas sobre el tema en una atención a los medios en Andújar (Jaén).

Javier Ortega Smith ha adelantado que llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya ratificado la salida. Ha calificado su salida como "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente".

"La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha escrito en sus redes sociales. "Vox se fundó para combatir todo esto", ha añadido.

El afiliado con el carnet con el numero 1 del partido, Ignacio Ansaldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid afín a Ortega Smith, también ha anunciado a través de sus redes sociales que recurrirá la "ilegal, injusta y arbitraria" expulsión de Vox.

"En defensa de mis derechos más elementales, recurriré una expulsión ilegal, injusta y arbitraria del partido que ayudé a fundar", ha escrito en la red social 'X'. Falta por pronunciarse la concejala expulsada Carla Toscano.

Vox ha afirmado que la expulsión de Ortega Smith es resultado de un procedimiento que han calificado de "riguroso y serio", "conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho". Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para evitar su expulsión.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo". También tienen expedientes de expulsión los concejales afines a Ortega Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Ortega también ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentando una denuncia contra el filtrado a la prensa por parte del Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de su expediente de expulsión.