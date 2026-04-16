Abascal califica de "discusión airada" las protestas de su diputado expulsado del Congreso: "No ha habido violencia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios de comunicación en Andújar (Jaén). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado como "una discusión airada" las protestas de su diputado José María Sánchez García, quien fue expulsado del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

"Por parte de nuestro diputado no ha habido ningún tipo de violencia", ha asegurado Abascal en una atención a los medios en Andújar (Jaén). Asimismo, el presidente de Vox ha señalado los insultos recibidos por el diputado por parte del diputado de ERC, Jordi Salvador.

"En el Congreso de los Diputados hay gente como este diputado, que insultó a nuestro compañero, que escupió a Josep Borrell, y que ahora es el apoyo de Pedro Sánchez. Y yo creo que esto es lo significativo. Hoy la violencia la promueve el Partido Socialista", ha remarcado.

En esta línea, Abascal ha subrayado que el episodio es "absolutamente incomparable" con algunos indultos que ha realizado el Gobierno central "a aquellos que apedrearon a familias, a diputados en Zaragoza y que está alentando la violencia contra el partido en Vallecas".

"Yo creo que el Partido Socialista y la izquierda solo se caricaturizan porque realmente son los que traen la violencia y los que pactan con los que ejercen la violencia", ha remarcado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha instado a la Mesa del Congreso a aplicar una sanción "contundente" al diputado de Vox. "Es muy grave. Esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias", ha apuntado el dirigente socialista.

Abascal ha asegurado que "comparar con el 23-F" lo ocurrido en el hemicilo "es de chiste".

Desde Vox indican que el motivo de las protestas es que Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". Pero el enfrentamiento entre ellos ocurrió en los escaños y no fue recogido por los micrófonos.

Acabada la sesión plenaria, el diputado de ERC Jordi Salvador fue abordado por los periodistas para saber qué había dicho al de Vox, pero declinó confirmar que hubiera proferido insultos. "Lo de Vox es lo que hacen siempre, estoy acostumbrado; los tengo detrás", se ha limitado a contestar.