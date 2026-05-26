Abierta la convocatoria para "favorecer la internacionalización" del sector musical andaluz en Womex 2026

Archivo - Imagen de archivo del stand de la Junta de Andalucía en Womex - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Cultlurales, ha abierto convocatoria para "favorecer la internacionalización" del sector musical andaluz en uno de los principales mercados del sector, Worldwide Music Expo 2026 (Womex). La cita, que tendrá lugar entre el 21 y el 25 de octubre, contará con una delegación de empresas andaluzas gracias al proyecto Andalucía Cultura, financiado con Fondos Feder.

Así, están llamados a participar en esta convocatoria profesionales y empresas dedicadas profesionalmente a los distintos sectores de la industria musical y con sede fiscal en Andalucía, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

El objetivo es favorecer su internacionalización a la par que impulsar la exportación de proyectos musicales y reforzar su posicionamiento en los circuitos internacionales. Las empresas seleccionadas contarán con acreditación profesional gratuita para un representante, acceso al stand institucional de Andalucía Cultura en Womex, participación en actividades de networking y acceso a las actividades profesionales del mercado.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 26 de mayo de 2026 y finalizará el 4 de junio de 2026, y las candidaturas deberán presentarse mediante formulario online junto con la documentación requerida en las bases de la convocatoria.

Entre los criterios de selección se valorarán la calidad y el potencial internacional de las propuestas artísticas, la trayectoria en mercados internacionales y el plan de internacionalización presentado por cada empresa.

Esta acción se enmarca en el Programa de Internacionalización Andalucía Cultura, destinado a promover la presencia de las industrias culturales andaluzas en mercados nacionales e internacionales. El programa está cofinanciado por el Programa Andalucía Feder 2021-2027 y cuenta con una contribución comunitaria del 85%.

Así, Womex está considerado el encuentro profesional de música "más internacional y diverso del mundo". Cada edición reúne a más de 2.500 profesionales de toda la cadena de valor de la industria musical, incluyendo agentes, sellos discográficos, programadores, distribuidores, festivales y medios de comunicación especializados. El evento combina feria comercial, showcases, conferencias, mentorías y espacios de networking, "consolidándose como una plataforma estratégica para la generación de oportunidades de negocio y alianzas internacionales".