Abierta la convocatoria para participar en el XV Certamen Trampa organizado por la Delegación de Juventud de Córdoba

Cartel del XV Certamen de Historieta, Caricatura, Humor Gráfico e Ilustración Fanzine Trampa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto desde este viernes y hasta el 4 de octubre la convocatoria del XV Certamen de Historieta, Caricatura, Humor Gráfico e Ilustración Fanzine Trampa, una iniciativa consolidada dentro de los programas municipales de promoción del talento joven en el ámbito de la ilustración y el cómic.

Según ha informado el Consistorio, este certamen, que vuelve a contar con la colaboración de las Escuelas de Arte Mateo Inurria y Dionisio Ortiz, se ha convertido en una referencia para jóvenes ilustradores e historietistas de la ciudad.

El cartel de esta edición, 'Buceadora', es obra de Carolina Valenzuela, que obtuvo una mención de honor en la categoría de ilustración en la pasada edición.

Tras la celebración del certamen y la designacion de los premios, se publicará la revista Trampa, una publicación que recoge una amplia selección de las obra participantes y que se ha convertido en un escaparate del talento joven de la ciudad y en una herramienta de difusión del trabajo que desarrollan jóvenes creadores en el ámbito de la ilustración y el cómic.

La participación está abierta a todos los jóvenes cordobeses nacidos entre 1995 y 2012, que podrán presentar sus obras realizadas con técnica digital o tradicional, en dos categorías: Júnior (nacidos entre 2012 y 2008, ambos inclusive) y Sénior (nacidos entre 2009 y 1990, ambos inclusive).

El certamen está dotado con 2.700 euros en premios, repartidos entre los tres primeros clasificados de cada categoría. Toda la información, así como las bases completas y el formulario para el envío de obras, está disponible en la web 'www.juventud.cordoba.es'.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha destacado que "nos enorgullece el éxito de este certamen, que se refleja en la alta participación que se mantiene estable año tras año", al tiempo que ha subrayado que "la colaboración con las escuelas de arte es fundamental en esta iniciativa, que permite disfrutar y sigue sorprendiendo cada año con la calidad del trabajo de los jóvenes cordobeses".

(EP)